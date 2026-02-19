我是廣告 請繼續往下閱讀

▲若詹姆斯選擇離隊，湖人隊在今夏將擁有高達5100萬美元的薪資空間。這將使總經理佩林卡（Rob Pelinka）擁有極大的靈活性。（圖／美聯社／達志影像）

▲在湖人眾多潛在目標中，現年24歲的伊森最受矚目。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊已開始為今年夏天的重大人員異動預作準備。根據 ESPN 報導，湖人管理層已將休士頓火箭隊的前鋒伊森（Tari Eason）列為休賽季的首要補強目標之一。這項價值超過一億美元的禁區升級計畫，與超級巨星詹姆斯（LeBron James）是否選擇投入自由市場並離開洛杉磯息息相關。根據ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的分析，即便保留了里夫斯（Austin Reaves）價值20.9萬美元的續約額度，若詹姆斯選擇離隊，湖人隊在今夏將擁有高達5100萬美元的薪資空間。這將使總經理佩林卡（Rob Pelinka）擁有極大的靈活性，能針對陣容進行侵略性的重塑。在眾多潛在目標中，現年24歲的伊森最受矚目。本賽季他在火箭隊打出生涯代表作，出賽31場場均貢獻12.2分、6.1籃板、1.5助攻與1.3抄截。最令湖人垂涎的是他進步神速的外線投射，本季他場均出手4.8次三分球，命中率高達驚人的46%。除了伊森外，丹佛金塊隊的新星華生（Peyton Watson）也是湖人鎖定的受限制自由球員。由於金塊隊下季已背負2.15億美元的薪資負擔，湖人極有可能開出令金塊難以匹配的報價單（Offer Sheet）來搶人。伊森目前正處 4年1620萬美元新人合約的最後一年。根據名記溫德霍斯特（Brian Windhorst）透露，火箭隊曾試圖以超過一億美元的價碼與伊森提前續約，但雙方最終未能達成共識。這給了湖人隊絕佳機會。湖人內部已私下討論過，若能開出一份總額破億美元的競爭性合約，將迫使火箭隊在薪資空間壓力下做出艱難決定。伊森防守端的全面性與高效的底角三分，被認為是搭檔唐西奇（Luka Doncic）的絕佳拼圖。若無法成功引進伊森，湖人內部討論的名單還包括了擁有邁阿密熱火球員選項的威金斯（Andrew Wiggins），以及資深前鋒哈里斯（Tobias Harris）、格萊姆斯（Quentin Grimes）與韋德（Dean Wade）。不論詹姆斯最終決定為何，湖人隊已準備好在2026年夏季大展身手。憑藉選秀資產與充裕的薪資空間，紫金軍團正朝著年輕化與提升投射效率的目標穩步前行。