韓國通靈實境節目《天機試煉場》在Disney+熱播引來許多討論，18日更新至第7集，12名命理專家分組比賽，考題是要在11位嘉賓中，找出5位擁有百億元身家的人，前後有不少隊伍猜中，但最後關鍵來賓李慶俊由「朱雀隊」尹大滿、萬神權秀珍、莫娜德猜中。李慶俊坦言自己過去並不富裕，還曾負債累累，靠社會救助金生活，是因為遇到貴人相助，不僅借他錢還幫助他創業，才有今日。
《天機試煉場》找百億身家來賓！命理師拚了
李慶俊是金融投資公司新創IB資產管理的負責人，名下有40億韓元的股份和現金資產，總身價是140億元。不過李慶俊表示，自己過去並不富裕，還靠社會救助金生活過，也失敗過很多次，欠了七八年的債，為了還債到證券公司上班，遇到原本可能是競爭對手的基金老闆，把錢借給他，甚至把錢匯進他的私人帳戶，因此才有機會創業。
其他還有土地投資客、醫美產業老闆、顧問等等，多位身家百億的來賓都被命理師們算準，有趣的是，在上一個環節「氣的對決」中火藥味最濃的巫師盧瑟妃、地宣道令，在本環節竟然組成一對，加入他們的是腳相師金百文，成為年齡差距最大的一組，意見也分歧得最嚴重。
《天機試煉場》上線時間、收看平台
Disney+砸重金打造的真人通靈實境秀《天機試煉場》2月11日正式開播，全季共10集，由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、SJ神童、姜智榮、李昊善聯手主持，集結49位精通塔羅、四柱八字、薩滿、面相、腳相與巫術的命理專家展開淘汰賽對決。
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》將在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
