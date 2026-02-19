我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭隊球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）今（19）日在全明星賽後首度回歸練習，但媒體焦點全集中在近日鬧得沸沸揚揚的「分身帳號（Burner Account）」風波。面對指控其使用匿名帳號批評現任及前任隊友的傳聞，杜蘭特雖未正面承認，但也並未明確否認該帳號與其有關，僅冷淡回應：「我不是來這裡討論推特上的廢話（Twitter nonsense）。」這場風波起源於 2026 年全明星賽週末期間，一個名為「@GetHigher77」的 X（原推特）帳號截圖在網路上瘋傳。該帳號被爆料在私人群組中對多名球員開火，包括指責火箭隊友， 稱中鋒申京（Alperen Sengun）身為球隊核心卻「不會投籃也不會防守」，並對前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）表示「無法信任他能投進球或完成防守」；還涉及了前隊友與教，對太陽隊布克（Devin Booker）、勇士隊柯瑞（Stephen Curry）及總教練科爾（Steve Kerr）的負面評價。由於該帳號的發文語氣、專業觀點與杜蘭特過往的小號習慣極為相似，加上杜蘭特曾於2017年有過「忘記切換帳號」的前科，讓這則傳聞迅速在社群媒體炸開。在周四練習後的媒體聯訪中，37歲的杜蘭特被問及是否已針對此事與隊友溝通。他表示：「我知道你們必須問這些，但我不想捲入這些廢話。我的隊友知道這一切是怎麼回事，我們整個賽季都非常專注，今天練習狀況很好，我很期待接下來的客場之旅。」杜蘭特隨後重申，他現在的重心只在球場上。火箭隊目前戰績為33勝20負，暫居西區第四，但與第七名的太陽隊僅有3場勝差，在下半季衝刺階段，任何休息室內的化學反應問題都可能成為球隊的致命傷。雖然杜蘭特試圖平息輿論，但他在場上對年輕球員的肢體語言早已引起專家關注。資深記者洛爾（Zach Lowe）日前就指出，杜蘭特在場上對隊友失誤的沮喪反應（如翻白眼、攤手）已逐漸影響年輕球員的信心。特別是針對申京與小史密斯的批評若屬實，將直接考驗火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）的領導能力。火箭隊剩餘賽程仍有29場，若無法團結一心，極有可能跌入附加賽區，這對於本季大肆補強、目標直指冠軍的火箭隊來說，無疑將是一場災難。杜蘭特在X與Instagram上擁有合計超過3400萬粉絲，是聯盟最活躍的社群明星之一。他在明星賽期間曾自嘲自己的推特發言是「神級對談（God-level talk）」，如今這場小號疑雲再次證明，對於這位未來名人堂球星而言，虛擬世界的言論往往與他在球場上的表現一樣具有爆炸性。