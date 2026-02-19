我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）一直是聯盟忠誠的代名詞，但在球隊經歷連續三年季後賽首輪出局、本季戰績又跌落谷底後，這位「希臘怪胎」似乎動搖了。近日接受外媒《COSMOTE TV》專訪時，他罕見地對未來去留語出驚人，直言「如果由我決定，也許我早就離開了」，為2027年合約到期後的動向埋下巨大伏筆。自2013年被選中以來，安戴托昆波帶領公鹿在2021年奪下總冠軍，攀上隊史巔峰。然而好景不常，隨著球隊競爭力下滑，關於他離隊的傳聞始終甚囂塵上。在這次專訪中，安戴托昆波展現了前所未有的坦誠。「正如美國人常說的，意見是廉價的——所以每個人都有意見。現在這一刻，我在密爾瓦基……我不知道我是否會離開，這不是由我決定的，」安戴托昆波說道。緊接著，他說出了讓公鹿球迷心碎的一句話：「如果是由我決定，也許我早就已經離開了。但再過一年半，當我在32歲成為自由球員時，那就會由我來決定。」儘管場外流言蜚語不斷，安戴托昆波在場上依然敬業。本季來到第13個賽季，雖然因傷僅出賽30場，但他場均仍繳出28分、10籃板與5.6助攻的頂級數據，投籃命中率高達64.5%，三分球命中率也進步到39.5%。然而，個人的強勢無法掩蓋團隊的頹勢。公鹿目前戰績23勝30敗，僅排在東區第12名，落後第10名的老鷹隊1.5場勝差，連附加賽資格都岌岌可危。隨著全明星週結束，公鹿將於台灣時間2月21日上午8點作客紐奧良鵜鶘，隨後將回到主場進行四連戰。對於公鹿高層來說，如何在剩下的賽季中證明球隊仍有競爭力，將是能否在2027年留住這位隊史最偉大球星的關鍵。