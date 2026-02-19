隨著2026年NBA全明星賽在洛杉磯Intuit Dome成功落下帷幕，聯盟與轉播合作夥伴NBC體育正計畫對明年的全明星週末進行更大膽的改革。根據ESPN與《Front Office Sports》報導，在「美國隊vs.世界隊」新制大獲好評後，官方正研議在明星賽週六夜晚增設「第四項賽事」，目前呼聲最高的是球迷期待已久的1對1單挑賽或2對2錦標賽。
收視率觸底反彈 「美國對抗世界」新制奏效
本屆明星賽首度採用的「美國隊Stars、美國隊Stripes、世界隊（Team World）」三隊循環賽制，成功激發了球員的求勝欲。根據數據顯示，今年明星賽平均收視人數達到880萬，峰值高達980萬，不僅較去年的470萬增長了87%，更創下自2011年以來的收視新高。
NBC體育執行製作人薩姆弗拉德（Sam Flood）指出，將明星賽與米蘭冬奧（Milan Cortina Winter Olympics）報導結合，加上球員們為了國家榮譽而展現的「真打」精神，是收視率回升的關鍵。「我們看到了真實的48分鐘籃球對抗，球員們不再只是敷衍了事。」
周六之夜改革焦點 尋找灌籃大賽外的支柱
儘管周日的正賽大獲成功，但週周的三分球大賽與扣籃大賽仍被認為有提升空間。弗拉德透露，NBC已經向聯盟提出多項建議，希望能增加第四項競技元素，「我們在思考是否有另一個環節，能讓周六夜晚成為球員展示球技的最佳舞台。單挑賽（1-on-1）或2對2錦標賽是非常具吸引力的選項。」
這項提議旨在填補近年來灌籃大賽星光黯淡的缺憾。雖然扣籃大賽仍會保留，但官方正邀請前扣籃王、現任分析師文斯卡特（Vince Carter）研究如何重新活化這項傳統賽事，吸引更多頂尖扣將回流。
展望2027鳳凰城 明星賽減少娛樂表演
NBA營運總裁拜倫斯普魯爾（Byron Spruell）表示，本屆明星賽展現了全球人才的獨特性，球員們積極代表家鄉出賽的態度令人鼓舞。展望2027年於鳳凰城舉辦的全明星賽，NBC與聯盟將持續減少過多的娛樂表演，將鏡頭對準場上球員的個人魅力。
「最強球員之間的對決才是最好的娛樂內容，」弗拉德說道。若單挑賽能成功實裝，屆時球迷或許能看到如愛德華茲（Anthony Edwards）與文班亞馬（Victor Wembanyama）等巨星直接進行單兵對抗，這無疑將成為全球籃壇的超級焦點。
消息來源：Front Office Sports
我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆明星賽首度採用的「美國隊Stars、美國隊Stripes、世界隊（Team World）」三隊循環賽制，成功激發了球員的求勝欲。根據數據顯示，今年明星賽平均收視人數達到880萬，峰值高達980萬，不僅較去年的470萬增長了87%，更創下自2011年以來的收視新高。
NBC體育執行製作人薩姆弗拉德（Sam Flood）指出，將明星賽與米蘭冬奧（Milan Cortina Winter Olympics）報導結合，加上球員們為了國家榮譽而展現的「真打」精神，是收視率回升的關鍵。「我們看到了真實的48分鐘籃球對抗，球員們不再只是敷衍了事。」
儘管周日的正賽大獲成功，但週周的三分球大賽與扣籃大賽仍被認為有提升空間。弗拉德透露，NBC已經向聯盟提出多項建議，希望能增加第四項競技元素，「我們在思考是否有另一個環節，能讓周六夜晚成為球員展示球技的最佳舞台。單挑賽（1-on-1）或2對2錦標賽是非常具吸引力的選項。」
這項提議旨在填補近年來灌籃大賽星光黯淡的缺憾。雖然扣籃大賽仍會保留，但官方正邀請前扣籃王、現任分析師文斯卡特（Vince Carter）研究如何重新活化這項傳統賽事，吸引更多頂尖扣將回流。
展望2027鳳凰城 明星賽減少娛樂表演
NBA營運總裁拜倫斯普魯爾（Byron Spruell）表示，本屆明星賽展現了全球人才的獨特性，球員們積極代表家鄉出賽的態度令人鼓舞。展望2027年於鳳凰城舉辦的全明星賽，NBC與聯盟將持續減少過多的娛樂表演，將鏡頭對準場上球員的個人魅力。
「最強球員之間的對決才是最好的娛樂內容，」弗拉德說道。若單挑賽能成功實裝，屆時球迷或許能看到如愛德華茲（Anthony Edwards）與文班亞馬（Victor Wembanyama）等巨星直接進行單兵對抗，這無疑將成為全球籃壇的超級焦點。