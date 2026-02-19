我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）再度捲入「分身帳號」疑雲！近期社群媒體X（原 Twitter）上出現一個名為「@gethigher77」的神祕帳號，頻繁發文攻擊杜蘭特的現任與前任隊友。對此，美國知名體育名嘴西蒙斯（Bill Simmons）在節目上大膽斷言，若要他賭上性命，他敢保證這個帳號背後的操作者就是杜蘭特本人，並直言這位超級巨星帶來的麻煩恐怕已大於他的場上價值。西蒙斯在最新的《The Bill Simmons Podcast》節目中表示，雖然現在AI技術發達，很難分辨真假，但他對此深信不疑。「如果要我賭上性命選邊站，我會賭『是』，」西蒙斯說道，「那個帳號寫出的『大三元古柯鹼熊（Triple double cocaine bear）』，絕對是過去30年來任何平台上最好笑的內容之一。這可能是真實內容與AI的混合體，但這就是2026年的問題，我們總是在猜什麼是真的。」據了解，該帳號「@gethigher77」近期砲火猛烈，批評對象包括火箭隊新星史密斯（Jabari Smith Jr.）與申京（Alperen Sengun），甚至連杜蘭特的前隊友厄文（Kyrie Irving）與布克（Devin Booker）也沒逃過。西蒙斯進一步分析，杜蘭特現在的處境讓他想起了「克里斯保羅區（Chris Paul zone）」。意指球員雖然實力還在，但綜合考量氣氛與領導力，球隊會開始懷疑「這傢伙還值得我們花這麼多錢與心力嗎？」面對外界指控，杜蘭特在火箭隊練球後受訪時予以駁斥。根據《Basketball News》報導，杜蘭特將這些傳聞定調為「社群媒體的噪音」，強調他專注於賽季，與隊友的關係完好如初，球隊的備戰並未因此受到干擾。儘管當事人否認，但考慮到杜蘭特過去曾有過使用分身帳號回應網友的「前科」，這起事件恐怕短期內仍將是球迷茶餘飯後的熱門話題。