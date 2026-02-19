我是廣告 請繼續往下閱讀

夏洛特黃蜂當家球星「球三」鮑爾（LaMelo Ball）近期帶領球隊打出一波高潮，戰績衝上東區第9。然而，就在球隊聲勢看漲之際，鮑爾卻傳出在夏洛特市中心發生車禍。根據目擊者指出，鮑爾駕駛的悍馬車（Hummer）疑似因違規轉彎與一輛轎車相撞，更令人瞠目結舌的是，他在車禍後竟直接從悍馬車下來，轉身跳進另一輛藍寶堅尼（Lamborghini）離開現場，展現了令人難以想像的「鈔能力」。這起事故發生在當地週三（18日）。根據當地媒體報導與現場釋出的影片顯示，當時鮑爾駕駛著巨型悍馬車行經Trade Street向西行駛，卻試圖在一條單行道上進行左轉，導致與一輛向東行駛的轎車發生碰撞。雖然事故責任歸屬尚未完全釐清，但目擊者指稱鮑爾的轉彎動線似乎是肇事主因。碰撞發生後，轎車駕駛立即下車查看鮑爾狀況，所幸雙方看起來都無大礙。最讓網友熱議的是事故後的處理方式。目擊者表示，鮑爾在确認無礙後，隨即跳上了另一輛藍寶堅尼離開，留下了被撞爛的悍馬車與對方轎車等待拖吊。事實上，這並非鮑爾第一次因駕駛問題登上版面。過去幾年，他多次被拍到在離開主場光譜中心時高速飆車，危險駕駛的行徑早已引發不少批評。儘管發生了這起驚魂記，但目前消息指出鮑爾並未受傷，預計不會出現在傷病名單上。黃蜂將於週五（20日）在主場迎戰休士頓火箭。對於近期氣勢如虹、好不容易擠進附加賽名單的黃蜂隊來說，現在最不需要的就是核心球員因場外因素受傷或缺陣。鮑爾能否在經歷車禍驚魂後保持專注，將是今晚比賽的一大看點。