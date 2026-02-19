我是廣告 請繼續往下閱讀

▲談到勇士送出潛力前鋒庫明加與射手希爾德（Buddy Hield）的交易，詹姆斯對庫明加的離隊並不感到意外。（圖／美聯社／達志影像）

▲詹姆斯對於波爾辛吉斯加入灣區顯得十分看好。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近日在與傳奇球星奈許（Steve Nash）共同主持的播客節目《Mind the Game》中，針對金州勇士隊在交易截止日的重大異動發表看法。詹姆斯直言，勇士送走庫明加（Jonathan Kuminga）並迎來波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）的決定非常正確，並稱這名拉脫維亞長人是勇士體系的「完美選擇」。談到勇士送出潛力前鋒庫明加與射手希爾德（Buddy Hield）的交易，詹姆斯對庫明加的離隊並不感到意外。詹姆斯表示：「我們都知道在庫明加與勇士之間發生的那些事，無論你稱之為長篇連續劇還是鬧劇，我認為他們為他尋找新東家只是遲早的事。他非常有才華，運動能力無庸置疑，但雙方走向分離已是定局。」詹姆斯也補充，失去希爾德對勇士而言確實可惜，因為希爾德的投射與速度在過去一年半中與勇士的體系契合度極高，但為了換取更高大的戰力，這是必要的犧牲。詹姆斯對於波爾辛吉斯加入灣區顯得十分看好。他分析道：「健康就是財富。顯然波爾辛吉斯與勇士的球風是完美契合，完全符合他們的體系，現在最重要的就是他的健康狀況。」勇士隊主帥科爾（Steve Kerr）也呼應了詹姆斯的說法。科爾透露，波爾辛吉斯參與練習後展現了極佳的適應力，特別是他在低位（Post-ups）的威脅性，讓勇士能更有效地應對對手的換防策略。科爾強調，波爾辛吉斯與前任核心巴特勒（Jimmy Butler）不同，波爾辛吉斯更像是一名純粹的得分手與單打射手。詹姆斯此次大方讚賞勇士的建隊策略，也讓外界對他的未來產生更多遐想。根據《加州郵報》記者羅琳（Melissa Rohlin）的報導指出，詹姆斯與勇士隊之間「絕對存在某種程度的雙向興趣（Mutual interest）」。這份報導暗示，勇士隊的戰術體系與冠軍底蘊，對於像詹姆斯這樣的頂尖老將依然具有強大吸引力。波爾辛吉斯目前正積極從跟腱炎中恢復，並已開始參與勇士隊的對抗訓練。勇士隊對於這位身高2.21公尺的長人採取謹慎態度，目標是讓他在健康的狀態下迎接下半季剩餘的27場衝刺。若「波神」能如詹姆斯預期般順利融入，勇士隊極有可能在季後賽版圖中重新崛起。