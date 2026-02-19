我是廣告 請繼續往下閱讀

亞特蘭大老鷹在今年交易大限前大手筆操作，從金州勇士盤來了體能勁爆的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），原本期待他能為球隊注入活力。不過，這位潛力新星來到亞特蘭大後至今仍未披掛上陣。老鷹球團今（19）日發布最新醫療報告，證實庫明加左膝骨挫傷復原進度不如預期，至少還需要再休養一週才能重新評估，這讓期待看到他「老鷹首秀」的球迷只能繼續苦等。事實上，庫明加的傷勢並非來到老鷹後才發生。早在 1月 22日他還身披勇士戰袍對決達拉斯獨行俠時，就遭遇了左膝過度伸展與骨挫傷。「前鋒庫明加正在進行復健，復原狀況持續進步中。他將在大約一週後接受重新評估，屆時將提供最新狀況，」老鷹官方聲明寫道。值得注意的是，「一週後重新評估」並不代表屆時就能立即上場。這意味著他必須通過更多的醫療檢測與訓練關卡，才能真正重返賽場。庫明加本季在勇士隊過得並不順遂，除了傷病困擾外，他與教練團對於輪替角色的定位似乎也存在分歧，這也是促成交易的主因之一。來到老鷹後，外界普遍看好他能與同樣體能勁爆的前鋒強森（Jalen Johnson）組成鋒線雙箭頭。老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）希望能利用庫明加優異的運動能力撕裂對手防線。若庫明加能在下半季證明自己，老鷹極有可能執行球隊選擇權，將他視為未來的核心拼圖。但在那之前，他得先確保自己的膝蓋能撐得住高強度的比賽。