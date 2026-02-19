我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的職業生涯即將迎來關鍵轉折。隨著他與湖人的合約進入最後一年，外界關於他將重返克里夫蘭騎士隊（Cleveland Cavaliers）落葉歸根的傳聞已達沸點。ESPN名記溫德霍斯特（Brian Windhorst）今日在廣播節目中拋出震撼彈，直言只要詹姆斯願意接受「老將底薪」，他重返騎士隊的機率高達 99%。溫德霍斯特在 ESPN Cleveland 節目中指出，騎士隊目前的薪資總額位居聯盟前列，財務空間極其緊縮，根本無法提供詹姆斯頂薪合約。溫德霍斯特表示：「騎士隊能提供的很簡單，就是告訴詹姆斯：『如果你想為我們打球，我們非常歡迎，但我們只能提供老將底薪或中產特例。』如果詹姆斯能夠且願意接受這筆錢，我認為他回歸的機率是 99%。」目前詹姆斯在湖人隊的年薪高達 5260 萬美元，而明年 10 年以上資歷的老將底薪預計僅為 390 萬美元。這意味著若要回歸，詹姆斯必須接受超過 4800 萬美元的巨額降薪。湖人隊老闆珍妮·巴斯（Jeanie Buss）近期在接受 CNBC 專訪時，也首度鬆口談及詹姆斯的未來。她坦言詹姆斯目前尚未給出任何續留球隊的暗示，「他贏得了決定自己職業生涯走向的權利。雖然我們為他身為湖人一員感到自豪，但他確實還沒有給出明年會留下的跡象。」此外，湖人隊已正式將建隊核心轉向年僅 27 歲的唐西奇（Luka Doncic），這讓詹姆斯的離隊顯得更加順理成章。一名東區高層甚至公開敦促湖人管理層應果斷讓 41 歲的詹姆斯以自由球員身分離開，以便圍繞唐西奇進行更年輕化的陣容重組。若詹姆斯重返克里夫蘭，這將是他職業生涯的第三度回歸。根據外電報導，騎士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）正積極招募詹姆斯。對於已賺進超過 10 億美元財富的詹姆斯而言，最後一季的薪資或許不再是首要考量，在更有競爭力的東區爭取生涯第五座總冠軍，並在一切開始的地方謝幕，將是史上最完美的職業生涯結局。專家分析，即便詹姆斯簽下底薪，他仍能透過拍賣「告別賽季」的紀錄片串流版權，獲取高達 4000 萬至 7500 萬美元的額外收入，這足以彌補他在薪資上的損失。這場「落葉歸根」的戲碼，預計將在 2026 年夏季正式揭曉。