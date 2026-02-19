我是廣告 請繼續往下閱讀

現年41歲的NBA傳奇球星詹姆斯（LeBron James）的下一步動向再度成為全聯盟焦點。雖然外界盛傳他可能重返克里夫蘭騎士上演「最後一舞」，但根據《ESPN》權威記者溫霍斯特（Brian Windhorst）的最新爆料，騎士隊嚴峻的薪資狀況將成為最大阻礙。若詹姆斯堅持回鄉，他恐將面臨高達4920萬美元（約新台幣15.6億元）的薪資損失，這對洛杉磯湖人來說無疑是留人的超級利多。溫霍斯特指出，騎士隊目前的薪資結構已經「爆表」。在2026年的時間線下，騎士陣容星光熠熠，除了當家球星米契爾（Donovan Mitchell）與莫布里（Evan Mobley）各領約4640萬美元外，陣中還有領著3940萬美元高薪的哈登（James Harden），以及年薪2000萬美元的中鋒艾倫（Jarrett Allen）。這使得騎士隊面臨高達2.215億美元的團隊薪資，且即將支付驚人的1.196億美元豪華稅。在這種情況下，騎士隊根本沒有空間開出大合約給詹姆斯。「騎士隊能簽下他的唯一方式，就是說服他接受老將底薪，或者勉強擠出約600萬至700萬美元的中產特例，」溫霍斯特分析道。詹姆斯若想穿回騎士球衣，可能只能接受約350萬美元的老將底薪。與他目前約5270萬美元的年薪相比，這是一筆高達4920萬美元的鉅額損失。反觀湖人隊，若詹姆斯選擇續留洛杉磯，湖人有能力開出一份約5900萬美元的頂薪合約。儘管財務差距懸殊，但溫霍斯特並未把話說死。「基本上，如果騎士對詹姆斯說：『這就是我們能給的全部，加上回到克里夫蘭的情懷。』而如果他願意接受這筆錢，我認為他回歸的機率是99%。」詹姆斯過去曾帶領騎士奪下2016年總冠軍，並為克里夫蘭帶來巨大的經濟效益與榮耀。對於這位阿克倫之子來說，生涯最後一季的選擇，將是一場「金錢」與「情懷」的終極拉鋸戰。