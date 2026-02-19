我是廣告 請繼續往下閱讀

▲狄志為每年過年都會去拜土地公，今一早他就前往家裡附近的「福祐宮」。（圖／狄志為臉書）

▲呂文婉分享年初三拜土地公指南。（圖／呂文婉臉書）

年假僅剩下3天，今（19）日為大年初三，民俗上又稱為是「赤狗日」，不少人會去拜土地公祈求好運，名嘴狄志為在臉書上寫道「大年初三拜土地公補財庫」，透露最佳時機點是上午9:00-10:59、下午13:00-14:59，若民眾錯過時間，初五也可以前往祭拜，直呼：「有拜有保佑，我相信但不迷信，有時間有空就到廟裡走一走，心也比較平靜！」狄志為表示自己每年過年都會去拜土地公，今一早他就前往家裡附近的土地公廟「福祐宮」，透露命理師好友告訴他，不必跋山涉水祭拜，只要選擇離家裡近的、有感應的就可以，而狄志為說大年初三是最好的時機，在這天可以補財運、求平安、求健康。而大家可以選擇上午9:00-10:59，以及下午13:00-14:59去拜拜，狄志為分享雖然今天是最佳時機，但如果來不及初五也可以，吉時和初三一樣。至於準備的供品也相當簡單，狄志為建議橘子六顆、蘋果六顆、金色的糖果、金元寶巧克力、綠茶、茉莉花茶、菊花茶、桂圓糕等等。他直言自己相信但不迷信，且有拜有保佑，有空就到廟裡走走，心也比較平靜。另外，呂文婉今日一早也前往土地公拜拜，表示年前就先把貢品備妥，包括桂圓糕、檸檬紅茶、蘋果、茂谷柑等，並分享年初三拜土地公指南，大家都希望能祈求一整年的好運。