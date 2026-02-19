我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃立成（如圖）日前出席電影首映會，被問到對《功夫》票房是否有信心？他表示絕對有，認為九把刀就是國片的票房保證。（圖／記者嚴俊強攝）

九把刀最新推出的春節賀歲片《功夫》，找來戴立忍、柯震東、王淨、朱軒洋等重磅卡司，上映後評價兩極，在Threads上負評連連，甚至遭指是「九把刀生涯中最糟的一部電影」，引發網友熱議。對此，九把刀昨（18）日PO出與電影出品人黃立成的合照，苦笑：「年初二被大哥叫去罵了。」《功夫》是九把刀改編自己在20多年前的網路小說，由黃立成旗下「麻吉砥加」公司出品，砸下3億台幣製作，引發高度關注。然而，電影上映後反應不佳，雖有人表示不錯看，但網路上也出現不少負評；對此九把刀昨日曬出與黃立成的合照，直呼：「年初二被大哥叫去罵了。」而黃立成則轉發貼文，表示「派key不奶豆愛shoe力（壞去本來就要修理）」，以幽默方式化解爭議。日前，黃立成以電影出品人身分出席電影首映會，被問到對《功夫》票房是否有信心？他表示絕對有，認為九把刀就是國片的票房保證，有機會合作就是榮幸。先前傳出因高槓桿操作加密貨幣，使他賠掉上億，資產呈現大起大落情況，對於外界關心投資狀況，黃立成笑回：「攏厚啦！（都好）」對金錢看得十分淡定。《功夫》斥資3億打造，是台灣國片近 10 年來罕見的大手筆，演員卡司含金量極高，由金馬名導戴立忍飾演隱身於瘋癲外表下的絕世大師「黃駿」；柯震東再次挑戰高中生角色「淵仔」，甚至豁出去挑戰全裸入鏡；另外，王淨也放下過往甜美形象，挑戰扮醜造型，電影上映前就話題滿滿。