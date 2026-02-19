我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大年初四是2月20日，初四習俗是接神拜拜、迎財神。（圖／AI生成）

明（20）日大年初四是「接神日」，也被稱為「接財神日」，這一天不僅要迎財神進門，更要恭迎灶神回家坐鎮。星座專家艾菲爾在節目《命運好好玩》分享開運祕法，只需要準備78元、排成北斗七星的圖案，就能旺整年。艾菲爾在節目中分享求財秘訣，表示只要準備78元就可以完成，「準備1枚50塊、2枚10塊、1枚5塊以及3枚1塊」，強調這是有命理根據，而非胡言亂語，因為7、8在五行中屬於金的能量，對求財有幫助，接著將硬幣排成北斗七星的圖案。至於該把硬幣放在哪裡可是一大學問，艾菲爾透露要放在大門玄關處的地墊下，且硬幣要依序正反面擺放，代表陰陽相續的意思，「白天也能賺錢，晚上也能賺錢」，舉例如果有買股票，就是白天台股在漲、晚上換成美股在漲，時時刻刻都在賺錢。另外，艾菲爾提醒因為財不露白，因此招財祕法需要放在屋內的地墊下。他分享自身經歷，2025年買了一間房，等了3、4個月都賣不掉，用了開運祕法後，31天就順利賣出，持續擺100天他某天收到新北市政府的公函，另一間房子準備要都更，容積率原本158調高到300，讓眾人聽完驚呼連連，因此推薦大家使用。