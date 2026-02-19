《綜藝新時代》日前來到台南新化，主持人楊繡惠、籃籃、阿翔以及韓籍啦啦隊女神李晧禎依序騎馬亮相，祝福大家馬年行大運。李晧禎分享韓國過年會與家中長輩行大禮，長輩會給晚輩歲拜錢回禮，此時楊繡惠拿出紅包，讓眾人又驚又喜。節目中一行人來到深山樹林找綠鑽石，大家齊聲大喊綠寶石後，被冠上「綠寶石」的錫蘭橄欖從天而降，眾人表示剛好過年可以做蜜餞迎財神。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李晧禎騎馬拜年　揭台韓過年文化差異

《綜藝新時代》最新一集播出時間適逢大年初四，藝人們也應景聊起過年話題，李晧禎被問到：「台韓過年有沒有不同的習俗？」她分享在韓國拜年會與家中長輩行大禮，長輩則會給晚輩歲拜錢回禮，說完楊繡惠拿出紅包，邊用韓語對李晧禎說新年快樂，讓籃籃、阿翔看到也跟著行大禮領紅包，畫面相當溫馨逗趣。

▲《綜藝新時代》最新一集播出時間適逢大年初四，藝人們不僅騎馬亮相，同時應景聊起過年話題。（圖／民視提供）
▲《綜藝新時代》最新一集播出時間適逢大年初四，藝人們不僅騎馬亮相，同時應景聊起過年話題。（圖／民視提供）
「綠寶石」從天而降　楊繡惠直呼：卯死了！

此外，眾人也前往綠鑽石的故鄉，阿翔手拿麻布袋，神秘兮兮說要來裝綠鑽石，聽到「鑽石」讓楊繡惠眼睛發亮，直呼：「卯死了！」並拉著李晧禎分享有diamond(鑽石)。

阿翔則說鑽石會從天而降，要大家好好接住，大家齊聲大喊綠寶石後，真的有一串綠色的錫蘭橄欖從天而降掉入麻袋。原來錫蘭橄欖因為其豐富的營養價值，富含膳食纖維、以及多種礦物質，被稱作新化的五寶之一。

剛好過年可以做蜜餞迎財神，於是眾人一同體驗製作橄欖蜜餞，職人林靖文更加碼讓大家品嘗特色的橄欖酵素火鍋以及滷肉飯，讓藝人們相當驚豔，籃籃更直呼這麼好吃的美食，如果現場可以搭個帳篷、吃火鍋，慢生活的旅遊相當幸福。

看更多李晧禎新聞：

李晧禎全妝逛東區沒被認出！難過自嘲再努力　粉絲曝光超反轉原因

獨／李晧禎直播遇7.0強震！秒躲桌下全播出　粉絲狂讚反應滿分

李晧禎揭去年短暫回韓關鍵原因！不是不愛台灣、體力撐不起野心

相關新聞

釜山女神李晧禎跨界代言　啦啦隊應援精神延伸至辦公領域

釜山女神李晧禎尾牙人氣爆棚！來台拍首支廣告　甜喊想在台灣過年

朴旻曙完賽富邦馬拉松！人生首場21K在台灣　李晧禎力挺幫掛獎牌

勇士狂賺274萬！李晧禎立牌飆5.2萬天價　嚇壞女神：錢包還好嗎