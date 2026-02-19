我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雪碧認為黃明志（如圖）的口供前後不一、疑點重重，才被抓去沒幾天就因沒證據被釋放。（圖／亞洲通文創提供）

網紅謝侑芯命案引發關注，閨密雪碧（方祺媛）事後發文替她抱不平，直喊「妳太冤了！」近日她再度爆料黃明志跟謝侑芯根本是交往中，不過黃明志其實早已有正牌女友，對此雪碧說：「要做正宮女友，有時要睜一隻眼閉一隻眼。」另外，談到過去小三風波，雪碧坦言自己遭對方用假身分證騙，不知道對方仍有婚姻。黃明志去年捲入謝侑芯命案，讓雪碧氣得隔空開罵：「你說無辜？但你可以保證跟你一點關係都沒有嗎？我不講話，是因為在等警方的消息！」根據《ETtoday》報導，雪碧提到黃明志與謝侑芯的關係：「黃明志是我貴人，他們兩個有感情糾葛。」直言黃明志好像有正宮，要做正宮女友，有時要睜一隻眼閉一隻眼。雪碧認為黃明志的口供前後不一、疑點重重，才被抓去沒幾天就因沒證據被釋放，痛批：「人命關天…這個結果論我不能接受！」她爆料黃明志與謝侑芯根本是在交往，發生這樣的意外誰都不願意。另外，雪碧多年前曾爆出未婚生女風波，對此她回應：「說我有女兒，有誰看過？我只是不想回應而已。」更坦言曾被騙過，對方拿了假身分證，配偶欄確實是空白，提醒女孩子不能太盲目，也不要戀愛腦，如今也明白靠自己多賺錢比較重要。