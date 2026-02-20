今（20）日大年初四迎財神，許多人都會前往財神廟祭拜，其中像是台北著名的財神廟「武德宮」，包括蕭敬騰、張小燕、黃韻玲等藝人都會來點財神光明燈。而「武德宮」官方臉書也分享拜拜「吉時」，歡迎大家早上07:00至晚上19:00來廟裡走一走，希望民眾都能賺到爆、旺旺來。

大年初四迎財神　武德宮拜拜吉時曝光

財神廟「武德宮」在蕭敬騰愛妻Summer的大力宣傳下，成為演藝圈人士趨之若鶩的朝聖地，據悉Summer更連續兩年透過擲筊成為爐主。今初四迎財神，廟方也分享補財庫秘訣，可於早上07:00至晚上19:00來拜拜，並提供線上補庫，於下午4點全程直播。

▲「武德宮」在蕭敬騰（左）愛妻Summer（右）的大力宣傳下，成為演藝圈人士趨之若鶩的朝聖地。（圖／喜鵲娛樂臉書）
Summer每年必拜財神廟　幫藝人、員工點光明燈

喜鵲娛樂曾透露，老闆Summer信仰北巡武德宮已經長達數十年，不只擔任兩年爐主，現在每年的員工福利之一，就是為全公司藝人、員工在廟裡點上光明燈，「大家都非常感謝財神爺保佑」。

北巡武德宮武財神聲名遠播，每年開放財神光明燈登記後，不到幾小時就已全數登記完畢。另外，男星陳謙文也曾分享，大年初四會去武德宮迎接「小元寶」，因數量是限定，晚到可就領不到。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

