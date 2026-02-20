我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台彩節目主持人夏浩源透露自己天天都會買彩券，算是給辛苦了一整天的自己一個做夢的機會。（圖／朱約信Threads ＠pigheadskin）

農曆春節期間，許多人都會到彩券行試手氣，然而台語歌王朱頭皮（朱約信）近日卻在Threads上PO出彩券行擠滿人的照片，狠酸：「一群貪財的可悲的人，台灣就是有你們這些才會搞成這樣。」貼文一出立刻引發網友抨擊「金曲獎得主怎麼會講出這種話⋯」。而台彩開獎節目主持人夏浩源也在留言區提供真實數據，表示：「台彩公司光是去年12月份，為政府創造的公益彩券盈餘就有22.41億。」依規定分配給地方社會福利、國民年金以及全民健保。朱頭皮看見過年期間彩券行擠滿人，忍不住發文開酸：「一群貪財可悲的人，台灣就是有你們這些才會搞成這樣。」對此，台彩開獎節目主持人夏浩源在留言區回應，公布台彩公司數據，「從113年1月到114年12月底為止，第5屆公益彩券，累積政府彩券盈餘達到658.8億」，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。另外，夏浩源透露自己天天都會買彩券，算是給辛苦了一整天的自己一個做夢的機會，他不否認有些人已經從有趣變成「豪賭」，但不該因為少數人迷失，否定台彩的初衷。而朱頭皮的貼文曝光後，讓不少網友傻眼：「金曲獎得主怎麼會講出這種話，蠻訝異的⋯」、「公益彩券就是利用你口中的『貪財』轉化為公益，小賭怡情又無妨」、「過年就是圖個好玩喜氣」、「如果買彩券就能搞壞台灣，那這社會的體質也太脆弱了吧」、「買彩券、刮刮樂中獎的人開心，同時弱勢族群也是同樣受益」。