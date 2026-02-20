為備戰今年3月舉行的第六屆世界棒球經典賽（WBC），日本武士隊監督井端弘和今（20）日在宮崎集訓期間透露，為了掌握小組賽勁敵韓國與台灣的最新戰力，已決定分別派遣首席教練金子誠以及投手教練吉見一起前往兩地進行第一線的偵察。井端監督強調，必須透過最新的現場觀察，才能掌握對手在休賽季後的升級狀況。
日本隊首席教練金子誠赴沖繩緊盯韓國
目前韓國代表隊正在日本沖繩進行最後階段的集訓，並計畫與韓國職棒（KBO）球隊展開一系列練習賽。根據《體育報知》報導，井端監督受訪時表示，自今日起派遣首席教練金子誠前往沖繩。
井端監督表示：「雖然到去年秋天為止，我們已經蒐集了對手選手的相關數據，但他們在休賽季肯定會針對弱點進行改良。他們吸收了什麼、改變了什麼，如果不親眼目睹是無法掌握的。」金子誠的任務便是近距離觀察韓國代表隊的戰術運作與選手狀態，為日本隊更新最新的對戰手冊。
吉見一起現身大巨蛋情蒐 觀戰台日交流賽
井端監督曾在日前的訪問中說道：「台灣是日本在第一輪預賽中的最大強敵。」因此面對台灣隊，日本隊也嚴陣以待。台灣隊預計於2月26日及27日，在台北大巨蛋與日職球隊展開台日交流賽，分別對陣福岡軟銀鷹與北海道日本火腿鬥士。
日本隊計畫派遣投手教練吉見一起飛往台灣進行偵察。井端監督認為，透過現場觀摩台灣選手對抗日職一線投手與打者的表現，是最有效的數據參考，「教練團會根據現場觀察更新資訊，我們會保持每日的溝通與討論。」
井端監督：獲取「最新版本」資料很重要
雖然數據分析在現代棒球中至關重要，但井端監督對於「最新」的現場情資更為看重。井端監督明確表示，儘管日本教練團已經掌握去年秋季之前參賽球員的信息，但他要求的是「最新、最真實的版本」，才會罕見派遣教練團到兩地進行近距離的情蒐。
韓國與台灣作為日本隊在預賽的對手，井端監督認為兩隊的戰力更新速度極快，教練團會將偵察所得進行每日更新與商討，以確保3月正式開打時，日本隊能以最萬全的策略迎接每一場關鍵戰役。
消息來源：《體育報知》
