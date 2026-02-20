每逢農曆新年，民眾總愛穿上紅色衣物討吉利，但今年適逢一甲子（60年）才遇一次的丙午赤馬年，由於天干地支五行皆屬火，命理專家詹惟中指出，若穿正紅恐會「火上加油」，讓氣場過於燥熱。面對這項運勢禁忌與年節習俗的衝突，大S與小S的表妹、知名新聞主播的張佳如在IG給出她的解方。她表示，只要在服裝外面搭上一件冷色調，如：白色的西裝外套，就能輕鬆中和燥熱氣場，在新年既能兼顧穿紅色的喜氣，又不會過於燥熱。
小S表妹破除赤馬禁忌！白外套加暗紅配件 時尚兼具改運
去年順利產下愛女並於近期亮麗回歸主播台的張佳如，平常就喜歡在網路上分享穿搭品味。針對今年「赤馬年不宜穿紅」的說法，她在IG親自示範了化解之道。她指出，若民眾仍想沾沾喜氣，可在亮色衣物外層加上一件冷色調的單品。
例如：她本人身穿棗紅色洋裝，外面就加上一件白色西裝外套，藉此中和過旺的火氣。此外，她也建議，今年的紅色，可以不用選擇正紅色、大紅色，改選擇酒紅、磚紅或玫瑰紅等內斂色系，都是很好的選擇。
不一定要穿紅衣 穿紅鞋也可以討喜氣
張佳如分享，其實也不一定要穿紅衣，可以穿一雙紅鞋，或是戴上紅色首飾、小配件，身上有一點點紅，就能討喜氣。她也打趣表示，自己突然變成命理老師了，粉絲也紛紛留言，「也太可愛了吧」、「主播好美」、「不說不知道，謝謝斜槓命理老師的提點，看看今年是否馬上大發」。
資料來源：張佳如IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
