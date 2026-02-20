汪小菲與已故女星大S離婚後，2024年與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，去年馬筱梅宣布懷孕，預產期在2月農曆春節期間，她日前也已回到台北待產，透露返台生產原因：「我的朋友、家人都在這，可以幫忙。」更直言汪小菲是北京人，所以在哪生產都不影響孩子報戶口。此外，汪小菲的媽媽張蘭昨（19）日在微博上透露要來台灣了，準備迎接小孫子誕生。
汪小菲老婆馬筱梅快生了 張蘭飛來台灣迎愛孫
馬筱梅即將臨盆，汪小菲陪她返台過新年，除夕夜帶著大S的孩子玥兒、箖箖在馬筱梅娘家吃年夜飯，吃飽飯後一家人也到淡水河畔放煙火，相當有儀式感。而汪小菲的媽媽張蘭，昨日拍影片向大家拜年，透露這兩天要去台北了，準備迎接小孫子的到來，臉上喜悅心情藏不住。
馬筱梅近日也在直播中透露，已經替寶寶決定好名字，表示一開始是先決定了音，再慢慢挑選孩子的名字，「我老公每天晚上都在想名字，想一下這個、想一下那個」，夫妻倆對於取名相當慎重。
馬筱梅返台生產 鬆口原因：不會影響報戶口
馬筱梅返台待產，她先前解釋原因，「第一我老公常常出差，我坐月子老公不可能一直在我旁邊陪著我、待在月子中心，所以我的朋友、家人都在這，可以幫忙」。不過做完月子後馬上就會回北京，預計待在台灣的時間僅1個月，並回應網友說：「在哪裡生產都不影響報戶口這些，因為我老公就是北京人嘛。」
