▲Makiyo（右）在過年期間帶愛子（左）到指南宮參拜，這是Ma媽喜歡的寺廟，她也因此被廟方人員詢問，怎麼現在才來。（圖／翻攝自Makiyo臉書）

農曆新年走春祈福，女星Makiyo（川島茉樹代）今年首度帶著寶貝兒子，重遊了Ma媽（Makiyo母親林小霞）生前每年必訪的木柵指南宮。沒想到才剛踏進廟裡，熱情的廟方人員一見到她，忍不住感嘆：「哎呦！你媽媽以前每年都來耶！跟我們很好的，你怎麼現在才來呦？」因Ma媽已離世11年，廟方的問候，讓她感覺媽媽的愛無處不在，令她紅了眼眶。Makiyo表示，過年帶兒子重遊Ma媽愛廟的感覺，不像是在拜拜，更像是回到了一個充滿溫暖與安全感的媽媽友家。看著指南宮的員工們熱情寒暄，她忍不住在臉書幽默又感性地向天上的母親喊話：「媽媽，你的人脈是有多大呀？媽，雖然我現在沒有你在旁邊，但是你朋友多到感覺你一直都在。」Ma媽走了11年，Makiyo帶著兒子重返母親生前喜歡造訪的寺廟，令深刻體會到母親生前結下的好緣份與福報，至今依然庇護著她與兒子。她懷著滿滿的感恩之心，真誠地為大家祈禱新的一年都能平安健康。Makiyo在2012年和日籍友人友寄隆輝、台灣藝人丫子、湘瑩，因不滿計程車司機要求後座繫安全帶及拒絕超速，在台北市逸仙路口與司機爆發口角和肢體衝突，演藝事業因此走下坡。一路陪伴她歷經事業高峰和低潮的Ma媽，在2015年因肺癌病逝，享壽64歲。Makiyo在2022年閃嫁婚醫美工作者小金，同年10月生下愛子，隔年兩人離婚。現在的Makiyo，扛起單親媽媽的重任，將生活重心全放在獨自撫養兒子長大。