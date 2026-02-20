我是廣告 請繼續往下閱讀

▲首檔啦啦隊選秀節目《宇宙啦啦隊》登上「瓜瓜夜總會」。（圖／華視提供）

節目《週末最強大》由綜藝大哥胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持，本週（21日）播出的最新一集中，找來啦啦隊選秀節目《宇宙啦啦隊》登上「瓜瓜夜總會」，大跳主題曲〈Ready To Shine〉。女孩們現場也帶來一小段「撒嬌舞」，輪到胡瓜表演時，只見他嬌羞咬手指，陶醉模樣讓陳亞蘭和歐漢聲狂吐不已。首檔啦啦隊選秀節目《宇宙啦啦隊》登上「瓜瓜夜總會」，女孩們不僅大跳主題曲〈Ready To Shine〉，現場也帶來一小段流行的「撒嬌舞」，超可愛畫面立刻萌翻眾人。歐漢聲見狀立刻點名陳亞蘭一起「撒嬌」，她雖然無奈，卻仍然配合對著鏡頭拋媚眼、送飛吻。輪到胡瓜表演時，他則嬌羞咬手指，陶醉模樣讓主持搭檔陳亞蘭和歐漢聲狂吐不已，畫面超好笑。此外，節目為了迎接大年初五，特別邀請到「台灣之光」璽皓老師特技團隊登台演出，4位老師同時在空中吊環上演出，曼妙舞姿讓全場讚嘆不已，再搭配金曲歌后曾心梅的絕美歌聲，讓人陶醉。隨後舒子晨與特技團隊帶來令人驚豔的表演，她表示自己僅與老師排練3次，超強實力讓特技老師也大讚超厲害！而久未出現在螢光幕前的趙傳，此次也驚喜現身，並獻唱一連串經典歌曲，前奏一下，立刻讓所有來賓跟著哼唱，歐漢聲忍不住大讚「沒人能超越」。除了上述重量級嘉賓，本集還有翁立友、黃文星、林良歡、張文綺、鍾采穎等來賓一起同樂，獻上最優質的歌舞秀。