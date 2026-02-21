我是廣告 請繼續往下閱讀

放眼未來 2026選秀會成唯一慰藉

沙加緬度國王隊在昨（20）日慘敗給奧蘭多魔術、寫下打破隊史紀錄的15連敗後，今（21）日再度傳出新噩耗。交易大限前才剛入隊的明星前鋒亨特（De'Andre Hunter）因左眼傷勢嚴重，確定將接受賽眼部手術，剩餘賽季確定報銷，這對已處於聯盟墊底且已失兩名大將的的國王隊來說無疑是雪上加霜。杭特是在2月7日對陣洛杉磯快艇的比賽中，左眼不慎遭到重擊。最初被診斷為「虹彩炎」，當時球團預計他在明星賽後有望回歸。亨特本人日前受訪時還樂觀表示：「感覺好多了，我已經能恢復訓練，進度非常理想。」然而，根據NBA名記Chris Haynes與Marc Stein的最新消息，亨特的眼部傷勢在重新評估後，最終決定採取手術治療。這意味著他在截止日前從克里夫蘭騎士被交易至國王後，僅僅代表新東家出賽了兩場比賽，便被迫提前結束2025-26賽季。國王隊目前的處境極度艱難，昨日不敵魔術後已寫下，正式刷新球隊遷至沙加緬度以來的最長連敗紀錄。更慘的是，亨特已經是球隊陣中第三位宣告賽季報銷的高薪主力，前兩位分別是接受膝蓋手術的內線核心薩伯尼斯（Domantas Sabonis）以及手部手術的球星拉文（Zach LaVine）。隨著陣中三大主力相繼倒下，國王隊目前12勝45敗的戰績穩居聯盟墊底。雖然本賽季早就沒有季後賽的希望，但亨特的合約將持續至2026-27賽季，若他能在手術後徹底康復，外界勢必會期待亨特與預計復出的雙核心以及即將到來的2026年高順位新秀在下個賽季捲土重來。