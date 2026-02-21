我是廣告 請繼續往下閱讀

萬眾矚目的「洛城內戰」今（21）日於湖人主場開打，湖人隊迎來核心唐西奇（Luka Dončić）傷癒復出，與詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）三巨頭合體出擊。湖人雖一度領先達16分，卻遭快艇雷納德（Kawhi Leonard）率隊強力反撲，雙方激戰至最後一刻，快艇因雷納德傷退與馬圖林（Benn Mathurin）六犯離場戰力受損，最終湖人以125：122驚險勝出，戰績反超灰狼奪回西區第5。首節比賽，湖人展現極高的外線效率，全隊三分球9投8中，唐西奇單節打滿12分鐘，8投6中狂轟17分、4助攻，帶領湖人在首節就以41：30取得雙位數領先。然而，快艇在第二節展開反擊，當家球星雷納德進入「飆分模式」，單節11投6中暴砍19分，幾乎憑一己之力將分差縮小。半場結束，湖人雖仍以72：65領先，但快艇已將氣勢完全追回。雙方易籃再戰後，湖人進攻一度陷入荒亂，唐西奇手感降溫，快艇趁機發動17：1的恐怖攻勢一舉反超比分。關鍵時刻唐西奇命中三分穩住局勢，湖人帶著4分領先進入末節。第四節戰況進入白熱化，雙方多次互換領先。然而，在比賽剩餘不到5分鐘時，快艇傳來噩耗，攻下31分的萊昂納德因左腳踝酸痛不適，在與教練團交流後被迫提前退賽返回更衣室。緊接著，外線火力兇猛的馬圖林也在最後1分半鐘領到第6次犯規畢業。失去雙核心的快艇展現頑強韌性，瓊斯（Derrick Jones Jr.）接連命中三分球與補籃續命，一度將分差追至僅剩3分。但唐西奇在關鍵時刻展現球星價值，連續罰球得分並完成一次致命的拋投2+1，全場狂轟38分並送出11次助攻。最終快艇巴圖姆（Nicolas Batum）追平三分沒有如願入網，湖人以3分之差守住勝利。數據方面，湖人唐西奇攻下全場最高的38分、6籃板、11助攻；里夫斯（Austin Reaves）貢獻29分表現亮眼；詹姆斯（LeBron James）則穩定挹注13分及11助攻。快艇方面，雷納德一人就攻下31分、5助攻；馬圖林挹注26分；洛佩茲（Brook Lopez）則有16分、10籃板及3阻攻的雙十演出。