今（21）日丹佛金塊客場挑戰波特蘭拓荒者，竟上演了一場史詩級的虐殺秀。金塊隊展現了聯盟頂級的進攻效率，全隊投籃命中率接近六成，三分外線更是以誇張的51.2%命中率投進21球。在約基奇（Nikola Jokić）的策動與莫瑞（Jamal Murray）的猛烈火力下，金塊隊整場比賽毫無冷場，最終以屠殺拓荒者，堪稱波特蘭慘案。這場比賽不僅打破了本季單場最高得分紀錄，更讓波特蘭的主場陷入了前所未有的沈默，金塊隊用這場勝利向全聯盟宣告，進攻火力的上限是無窮的。開局金塊隊就展現出極強的侵略性。莫瑞在第一節便手感發燙，連續在外線命中三分球，金塊單節轟下，打得拓荒者防線措手不及。進入第二節後，金塊並未收手，約基奇在禁區與高位的策應讓隊友獲得大量空檔，單節再次攻下。反觀拓荒者隊，雖然試圖透過阿夫迪亞（Deni Avdija）帶動反擊，但防守端完全無法阻擋金塊的流體傳導。半場結束時，金塊已取得的巨大領先，比賽提早進入垃圾時間。易籃再戰，金塊的主力球員並未立即撤兵。第三節金塊進攻更加瘋狂，單節攻下全場最高、令人咋舌的，防守端也成功限制了拓荒者的外線發揮。隨著領先優勢擴大到40分以上，金塊在第四節換上替補陣容。然而，金塊的板凳深度同樣令人驚艷，替補球員仍能維持穩定的得分輸出，尤其以哈達威二世表現最為亮眼，他全場11投7種高效攻下19分，而拓荒者此時已無鬥志，頻頻出現失誤。最終，金塊隊在客場以54分之差，送給了拓荒者一場史詩級的慘敗。金塊隊（36勝21負）目前穩坐西區第四，這場大勝無疑提升了全隊在全明星賽後的士氣，目標直指西區前三。而對於拓荒者（27勝30負）而言，這場潰敗曝露了球隊在防守輪轉與對位上的嚴重缺陷，若想在附加賽甚至季後賽中生存，必須在接下來的比賽中重塑防守體系，否則進軍季後賽的前景堪憂。