效力於西雅圖水手隊的韓裔右投，在今日展開的大聯盟春訓熱身賽首戰掛帥先發。面對擁有眾多強打的聖地牙哥教士隊，唐寧展現出優異的壓制力，繳出1.2局無失分的優異內容，不僅為水手隊終場以7：4擊敗教士奠定勝基，更向外界證明他已調整好狀態，準備在即將到來的經典賽（WBC）為韓國代表隊效力。唐寧在今日的春訓初登板顯得信心十足。首局上場，他便用招牌的伸卡球與精準的邊角控球讓對手難以掌握擊球點。雖然曾面臨危機，但他隨即展現豐富經驗，成功解決教士隊強打馬查多（Manny Machado），更三振掉小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。唐寧今日先發，投出1次三振與2次保送。他在完成教練團預定的用球數後退場，這場完美展現他面對危機的臨危不亂，也充分展現了他作為先發輪值競爭者的成熟度。回顧唐寧的職業生涯，自2020年於白襪隊升上大聯盟以來，他一直是陣中相當可靠的戰力。在大聯盟打滾6個賽季中，唐寧曾先後效力於白襪、遊騎兵與勇士，生涯累積。他生涯最輝煌的時刻是在2023年效力德州遊騎兵時期，當年他單季豪取、飆出140次三振，是遊騎兵最終奪下的重要幕後英雄。儘管去年在勇士隊經歷低潮並改簽小聯盟合約轉戰水手，但今日的表現證明這位31歲的混血強投仍具備大聯盟水準的競爭力。唐寧的健康狀態與球感對於水手隊與南韓隊來說都是一劑強心針，且唐寧預計在近日將向韓國國家隊報到，參加3月開打的經典賽。韓國隊教練團已表態，唐寧將是先發陣容的核心成員，且其投球數並未受母隊嚴格限制。這對與韓國同屬C組的台灣隊來說絕對是項警訊，如何破解具備大聯盟奪冠經驗的唐寧，將成為台灣隊在東京巨蛋能否搶下晉級門票的關鍵難題。