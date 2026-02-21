我是廣告 請繼續往下閱讀

▲25歲的莊陳仲敖上季在2A同樣表現優異，完成26場先發、投滿145.2局，繳出6勝11敗、防禦率4.08的成績單，其耐投度與精準控球已在大聯盟體系中立下了「可靠先發深度」的評價。（圖／記者葉政勳攝）

奧克蘭運動家隊即將於台灣時間明（22）日迎來2026年春訓熱身賽首戰，對手將是芝加哥白襪隊。根據運動家官網記者加列哥斯（Martín Gallegos）透露，這場比賽對台灣球迷而言意義非凡，因為陣中兩位台灣強投——「左投大物」與40人名單內的，皆有望在首場比賽中接力登板，爭取教練團對其開季戰力的肯定。根據教練團初步規劃，運動家首戰將由右投柏金斯（Jack Perkins）擔綱先發。隨後的牛棚接力名單中，林維恩與莊陳仲敖均被列入預定出賽球員。年僅20歲的林維恩，今年是首度獲邀參加大聯盟春訓，身為球團高度期待的左投新秀，他的登板備受關注；而已經名列40人名單的莊陳仲敖，則需透過熱身賽實戰展現其控球穩定度，增加其爭取開季進入大聯盟名單的籌碼。回顧兩人的職棒生涯，林維恩在2025年首個美職賽季便寫下驚人紀錄，橫跨1A、高階1A到2A三個層級，整季共投87局飆出，三振率（K/9）高達12.1，防禦率僅，在權威媒體《棒球美國》的運動家新秀排名中高居第4位。而25歲的莊陳仲敖上季在2A同樣表現優異，完成26場先發、投滿，繳出6勝11敗、防禦率4.08的成績單，其耐投度與精準控球已在大聯盟體系中立下了「可靠先發深度」的評價。