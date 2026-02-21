我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇在今（21）日的「洛城大戰」中以122：125惜敗湖人，更令球迷揪心的是，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）在比賽末節大約剩5分鐘的關鍵時刻提前離場。快艇總教練泰隆魯（Ty Lue）賽後針對雷納德的傷情做出說明，坦言腳踝不適是導致他無法戰到最後的主因。雷納德今日在場上的表現極其高效，出賽31分鐘便以19投11中的超高命中率狂轟31分，其中三分球6投4中，外帶4籃板、5助攻。然而，在比賽剩下不到5分鐘、雙方激戰正酣時，他卻被換下場並直接返回更衣室，未能參與真正的決勝時刻。總教練泰隆魯賽後透露，雷納德其實是帶著「左腳踝痠痛」的狀態帶傷上陣。隨著比賽強度增加，雷納德感到腳踝部位變得僵硬，為了保護他的職業生涯，教練團與醫療小組最終決定讓他提前結束比賽。在哈登（James Harden）與祖巴茨（Ivica Zubac）相繼離隊後，快艇本賽季正處於艱難的磨合期。雷納德本季出賽42場，場均貢獻27.8分、6.4籃板，是球隊唯一的進攻支柱。昨日輸球後，快艇戰績跌至27勝29敗，排名滑落至西區附加賽區邊緣。儘管目前球團傳出的消息顯示雷納德並非遭遇長期傷病，但對於這位有著豐富傷病史的球星，快艇醫療團隊始終保持高度警覺。泰隆魯表示，球隊將在接下來的休息日持續監測雷納德的身體狀況，以決定他能否在下戰對陣魔術的比賽中上場。此外，針對頭部大力撞擊地板後傷退治療的柯林斯（John Collins），泰隆魯表示還在評估他的狀態，並未有近一步的傷情報告。快艇將在明日獲得一天的喘息空間，緊接著於23日在主場應戰奧蘭多魔術。雷納德是否會被列入傷兵名單，將成為波特蘭、丹佛等西區競爭對手高度關注的焦點。