中職去年上半季冠軍統一獅，休賽季最大引援，就是在林岱安簽約補償人選中，挑到前富邦悍將本土王牌江少慶，作為本季投手陣容重大補強，江少慶稍早受訪時，也談到休賽季調整進度，表示跟教練團、運科投手教練曾浩哲開會討論，預計4月中會進行實戰，一切都在調整步調上，「都有有事先計劃好，跟浩哲也是照著課表訓練，目前身體狀況是可以的。」江少慶延續去年參與富邦悍將秋訓，歷經轉隊後參與統一獅春訓，目前都跟著運科投手教練曾浩哲一起訓練，「最近大概一次會投20顆，接著再進入下一階段。」江少慶在新年期待上，寫下「馬」上健康，期許自己用百分百健康姿態回歸賽場，也透露自己有改變一些投球方式，希望胸肌減少更大負擔，「就按照進度調整步調，都有事先計劃好，跟浩哲也是照課表練習，目前身體狀況都是可以的。」江少慶預計4月會投入正式實戰，這段時間就陸續進牛棚、3月會進行Live BP。談到參加新東家開訓儀式，江少慶笑說沒有太多不同，統一獅也有很多學生時代打中華隊就認識的球員，一切適應良好，「職棒就6隊，把自己準備好，努力為球隊奪勝，這些想法都是一樣的。」統一獅總教練林岳平隨後也證實江少慶的復出計畫，「目標4月投入正式比賽，2月底進牛棚、3月Live Bp，比較需要注意的是，每次投球間隔，會給他多一點時間來恢復。」