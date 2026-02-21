我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞隊的當家球星康寧漢（Cade Cunningham）今日在麥迪遜廣場花園（MSG）交出了職業生涯代表作。他在對陣紐約尼克的比賽中瘋狂砍下42分13助攻並抓下8籃板，率領活塞隊在客場全取勝利。賽後，面對球隊以 41 勝 13 負高居東區榜首的戰績，康寧漢當眾霸氣宣告，自己就是本賽季 NBA 最有價值球員（MVP）的唯一人選。康寧漢今日的表現完全統治了比賽，42 分創下其本季單場得分新高，13 助攻則展現了他身為球隊大腦的組織力。本賽季至今，康寧漢場均繳出25.7分9.7助攻及5.7籃板的明星級數據。在賽後記者會上，康寧漢毫不掩飾對個人最高榮譽的渴望：「我認為我就是MVP，如果你不同意，那是你的意見。」他隨即指著聯盟戰績表補充道：「不然呢？我是說，我們現在就是東區最強的球隊。」活塞名將「微笑刺客」托馬斯（Isiah Thomas）也對這支年輕球隊讚不絕口。托馬斯表示：「他們是目前 NBA 中唯一一支打法完全不同的球隊。」他將這支活塞隊的風格形容為建立在強悍防守、籃板控制與嚴謹投籃選擇上的團隊，這與過往底特律籃球的輝煌時期高度契合。活塞隊目前41勝13負的戰績跌破專家眼鏡。在賽季開始前，幾乎沒有主流預測認為這支年輕陣容能達到如此高度。活塞隊史上從未有過球員獲得過例行賽MVP獎項。康寧漢目前憑藉頂尖的個人數據，加上帶領球隊打出聯盟前二的戰績，已成為本屆MVP競賽中的領跑者。在例行賽剩餘的28場比賽中，康寧漢能否維持這樣的統治力，並將活塞隊鎖定在東區龍頭位置，將是他能否在今夏創造歷史、捧回隊史首座最有價值球員獎座的關鍵。