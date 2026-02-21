我是廣告 請繼續往下閱讀

波特蘭拓荒者今（21）日於主場迎戰丹佛金塊，除了比賽結果一邊倒，最令球迷津津樂道的莫過於「大小約基奇」的相遇。20歲的中國籍新秀楊瀚森在賽後受訪時展現可愛的一面，自曝為了跟偶像約基奇（Nikola Jokic）說話，賽前苦練了10多分鐘的英文，而約基奇也展現前輩風範，大方給予這位後輩職涯建議。楊瀚森自入行以來便不掩飾對約基奇的崇拜，甚至曾在明星賽期間開玩笑說「想親偶像」。今日賽後被問及兩人聊了什麼，楊瀚森害羞地澄清：「我跟他說，我沒有真的想親你啦！在中國這代表我很尊敬你，因為我真的很喜歡你。」楊瀚森透露，自己從國中二年級就開始關注約基奇，當時教練便叮囑他要以約基奇為範本學習打球。今日兩人親切寒暄，楊瀚森笑說：「我為了這次見面練習了10多分鐘的英語，全都用上了！」約基奇則分享了去年造訪中國的見聞，並語重心長地鼓勵楊瀚森：「你是一個不錯的球員，不要總是緊張，放手去做，好好訓練。」不只賽前話題十足，今日比賽約基奇火力全開，金塊三節打完便取得40分領先，讓約基奇早早「打卡下班」。楊瀚森直到末節垃圾時間才替補登場，無緣與偶像直接在場上對位。楊瀚森坦言在板凳上看偶像打球是種激勵：「我在場下一直在驚呼，覺得球還能這麼打。Highlight看到的都沒現場看的那麼細。」遺憾的是，或許是太想在偶像面前表現，楊瀚森今日手感冰冷，全場僅得4分，甚至出現前4罰全丟的罕見狀況。對此他幽默自嘲：「最近訓練狀態不錯，可能上場太想表現了，所以有點出入。嘿嘿，約基奇今天也連著兩個不中呢！」約基奇賽後受訪時則說：「他很喜歡我的打球方式。甚至去年我在中國的時候，就有人告訴我，他一直在研究我的比賽錄影。」看著楊瀚森也讓約基奇回憶起自己剛進聯盟的時候，也曾經有過一直仰望的榜樣。最後說道：「能夠和他有這樣的交流，是一個很棒的經歷。」比賽方面，金塊在約基奇32分、9籃板、7助攻的帶領下，終場以157：103狂勝拓荒者54分。除了約基奇表現無解，後衛莫瑞（Jamal Murray）也挹注25分，老將小哈達威（Tim Hardaway Jr.）更在此役達成生涯2000記三分球的里程碑。拓荒者今日防守全面潰敗，儘管阿夫迪亞（Deni Avdija）繳出15分、13助攻的雙十數據，仍無力回天。金塊贏球後戰績反超火箭，升至西區第三，持續威脅雷霆與活塞的龍頭地位。