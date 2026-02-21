我是廣告 請繼續往下閱讀

為了備戰3月開打的世界棒球經典賽（WBC），劍指連霸的日本武士隊將於明（22）日，於宮崎球場與軟銀鷹展開首場實戰比賽。賽前先發名單出爐，日本隊監督井端弘和決定由阪神虎強打佐藤輝明擔綱第4棒主砲，先發投手則派出歐力士左投曽谷龍平。日本隊此役排出的先發陣容極具實驗性與戰力深度。前兩棒由地主軟銀鷹的近藤健介與周東佑京搭檔，組成高上壘率與壘間破壞力強的雙箭頭；中心打線則由橫濱DeNA的牧秀悟擔任3棒，搭檔阪神虎的雙雄佐藤輝明與森下翔太，強大的長打能力被視為突破軟銀投手群的關鍵。此外，為了支援國家隊訓練，巨人隊中山禮都也以支援成員身分擔任先發一壘手第 9 棒。先發投手則由歐力士猛牛的年輕左投曽谷龍平擔綱。井端監督對他寄予厚望，表示：「曽谷是那種踏上實戰投手丘就會脫胎換骨的選手，非常期待。」同時監督也強調，首場壯行賽的首要任務是讓球員調整狀態，並在「不受傷」的前提下完成比賽。面對國家隊的挑戰，軟銀鷹監督小久保裕紀早已表明將以「最強陣容」應戰，包括傳奇強打柳田悠岐、重砲山川穗高及內野支柱今宮健太等主力都有望上場。軟銀更派出2023年第一指名的19歲超新星左投前田悠伍先發，形成一場左投對決。日本國家隊的首場實戰在日本國內勢必備受關注，宮崎球場的門票早已被搶購一空，官方也宣佈當日不販售現場票。23日日本隊也將繼續進行第二場練習賽，軟銀預計派出洋投史都華（Carter Stewart Jr.）掛帥。1.（右）近藤健介（軟銀）2.（中）周東佑京（軟銀）3.（二）牧秀悟（DeNA）4.（三）佐藤輝明（阪神）5.（左）森下翔太（阪神）6.（DH）牧原大成（軟銀）7.（遊）源田壯亮（西武）8.（捕）坂本誠志郎（阪神）9.（一）中山禮都（巨人，支援成員）