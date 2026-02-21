我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米可白回鹿港老家幫忙賣餅，因一度耳鳴聽不到客戶聲音，會後她發文感謝所有到餅店支持的客戶。（圖／翻攝自米可白Threads@mimi00419）

女星米可白每年過年都會回彰化鹿港，幫忙家裡經營的傳統餅舖生意。今年春節期間也不例外，她從早忙到晚，不僅喉嚨還沒完全恢復，甚至出現了嚴重的生理抗議。因為耳鳴聽不到客人說話忙道歉的她，特地在Threads發文感謝大家支持，敬業的態度讓不少粉絲看了相當心疼。米可白表示，春節期間有天連續好幾個小時雙耳嗡嗡作響，腦袋裡只剩下自己的聲音，導致難以聽清客人的點單。由於耳鳴聽不到客人說話忙道歉，米可白也向大眾解釋：「如果我不小心重複多問幾次『你需要什麼商品？』真的不是故意的（我聽不太到），請大家多多包涵。」儘管身體已經發出警訊，米可白依然非常珍惜每一位遠道而來的客人。她表示，這幾天聽到很多人對她說「我們是特地來鹿港看妳的」，心裡真的非常感動也很開心。她表示，因為現在喉嚨說話還是有些吃力，如果在店裡沒看到她的身影，可能是她正在後面稍作休息。不過，向來寵粉的她也承諾：「如果需要拍照，你們可以跟我妹妹或媽媽說一聲，我還是會出來。」米可白除了感謝粉絲的喜歡與支持，讓這個年特別有溫度之外，也一一點名從高雄、台南、台中、桃園，甚至屏東、花蓮遠道而來的朋友，祝福大家在鹿港都能玩得開心，並叮嚀大家回程要注意行車安全。貼文一出，粉絲也留言回應，要她保重身體、多休息，祝她早日康復。