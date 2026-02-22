對於許多台灣棒球迷來說，踏進日本東京巨蛋不僅僅是看一場棒球比賽，更是一趟如同朝聖般的圓夢之旅。這座位於東京都文京區的白色穹頂建築，不僅是日本職棒讀賣巨人的主場，更是歷屆世界棒球經典賽（WBC）亞洲區賽事的最高殿堂。隨著2026年經典賽的腳步逼近，許多台灣球迷已經買好機票準備飛往東京。為了讓這趟旅程完美無瑕，《NOWnews今日新聞》特別為讀者整理這份結合觀賽與遊樂的「一日球迷」完全實戰手冊。
認識東京巨蛋：靠「空氣」撐起的棒球聖地
東京巨蛋因為其巨大的蛋形屋頂，擁有一個可愛的暱稱叫做「BIG EGG」。它從1988年開幕至今，一直是日本體育與娛樂界的指標聖地。它的前身是傳奇的「後樂園球場」，也就是當年王貞治打出全壘打世界紀錄的地方。東京巨蛋的落成，象徵日本正式邁入室內巨蛋時代。
最神奇的是，這座占地約46755平方公尺、地上6層與地下2層的龐然大物，其屋頂是靠「空氣」撐起來的！這座空氣支撐膜結構的場館，只要讓館內氣壓比外部高0.3%，就能撐起重達400公噸的雙層玻璃纖維膜屋頂。這也是為什麼進出場館時，有些敏感的人會感受到類似搭飛機的耳壓變化。當場內球迷嗨到最高點時，巨大的歡呼聲甚至會讓外部感受到屋頂微微震動！
台灣大巨蛋 vs 東京巨蛋：超級比一比
許多球迷好奇，這座經典的東京巨蛋與我們新落成的台北大巨蛋相比，究竟有何差異？
交通攻略：四通八達的地鐵網與散場密技
東京巨蛋的無敵優勢之一就是交通極度便利。無論您從東京的哪個角落出發，都有順路的地鐵站可以直達：
購票與選位學問：一壘三壘千萬別坐錯
走進東京巨蛋的第一步，就是買對座位。日本球場的主客場壁壘分明，以讀賣巨人例行賽為例，一壘側是主場應援區，三壘側則是客隊應援區。若是觀看WBC國家隊賽事，購票前務必先查明台灣隊被分配在哪一側的休息區。想安靜看球請買「內野指定席」；想跟著應援團瘋狂甩毛巾吶喊，請鎖定「外野席」。
進場安檢與無現金支付：台灣人常犯的失誤
為了維護賽事安全，東京巨蛋嚴格禁止攜帶寶特瓶與鐵鋁罐飲料入場，且多數入口已不再提供紙杯換裝服務，建議進場後再購買飲品。此外，最大的變革是「全面無現金化」。場內無論是買便當還是周邊紀念品，全都不收實體紙鈔，請務必準備好信用卡或交通電子票證。
舌尖上的巨蛋：選手便當與啤酒女孩
來到東京巨蛋，絕對不能錯過「選手便當」。每個明星球員都會參與設計專屬口味的便當，菜色融入家鄉味，包裝印有球員肖像，是極具紀念價值的必吃美食。 此外，穿梭在階梯上的「啤酒女孩（Uri-ko）」更是日本職棒的靈魂風景。她們背著重達15公斤的啤酒桶，帶著甜美笑容為球迷現倒生啤酒。看到喜歡的啤酒女孩經過，直接舉手示意即可，無酒精派的球迷也有茶類或可樂可以選擇。
周邊玩樂：從雲霄飛車玩到少年JUMP商店
東京巨蛋不只是球場，它所在的「東京巨蛋城（Tokyo Dome City）」是一個結合遊樂園、溫泉與購物的大型娛樂園區。
我是廣告 請繼續往下閱讀
東京巨蛋因為其巨大的蛋形屋頂，擁有一個可愛的暱稱叫做「BIG EGG」。它從1988年開幕至今，一直是日本體育與娛樂界的指標聖地。它的前身是傳奇的「後樂園球場」，也就是當年王貞治打出全壘打世界紀錄的地方。東京巨蛋的落成，象徵日本正式邁入室內巨蛋時代。
最神奇的是，這座占地約46755平方公尺、地上6層與地下2層的龐然大物，其屋頂是靠「空氣」撐起來的！這座空氣支撐膜結構的場館，只要讓館內氣壓比外部高0.3%，就能撐起重達400公噸的雙層玻璃纖維膜屋頂。這也是為什麼進出場館時，有些敏感的人會感受到類似搭飛機的耳壓變化。當場內球迷嗨到最高點時，巨大的歡呼聲甚至會讓外部感受到屋頂微微震動！
許多球迷好奇，這座經典的東京巨蛋與我們新落成的台北大巨蛋相比，究竟有何差異？
|比較項目
|台北大巨蛋
|東京巨蛋
|竣工年份
|2023年
|1988年
|棒球賽最大容量
|約40000席
|約43500席
|演唱會最大容量
|約58000人
|約55000人
|天花板高度
|約73.5公尺（亞洲最高）
|約56.2公尺
|屋頂結構
|鋼結構與膜材（固定結構）
|空氣支撐膜結構
|觀眾席顏色
|灰白色（空間感佳）
|白色（部分區域有遮擋）
|特點優勢
|硬體新穎、舒適度極高
|屋頂透明感佳、營運經驗豐富
東京巨蛋的無敵優勢之一就是交通極度便利。無論您從東京的哪個角落出發，都有順路的地鐵站可以直達：
- JR中央線/總武線： 水道橋站西口（從新宿出發約14分鐘、東京站約6分鐘）
- 都營三田線： 水道橋站A2出口
- 東京地鐵丸之內線/南北線： 後樂園站2號出口（從池袋出發約7分鐘）
- 都營大江戶線： 春日站6號出口
走進東京巨蛋的第一步，就是買對座位。日本球場的主客場壁壘分明，以讀賣巨人例行賽為例，一壘側是主場應援區，三壘側則是客隊應援區。若是觀看WBC國家隊賽事，購票前務必先查明台灣隊被分配在哪一側的休息區。想安靜看球請買「內野指定席」；想跟著應援團瘋狂甩毛巾吶喊，請鎖定「外野席」。
進場安檢與無現金支付：台灣人常犯的失誤
為了維護賽事安全，東京巨蛋嚴格禁止攜帶寶特瓶與鐵鋁罐飲料入場，且多數入口已不再提供紙杯換裝服務，建議進場後再購買飲品。此外，最大的變革是「全面無現金化」。場內無論是買便當還是周邊紀念品，全都不收實體紙鈔，請務必準備好信用卡或交通電子票證。
舌尖上的巨蛋：選手便當與啤酒女孩
來到東京巨蛋，絕對不能錯過「選手便當」。每個明星球員都會參與設計專屬口味的便當，菜色融入家鄉味，包裝印有球員肖像，是極具紀念價值的必吃美食。 此外，穿梭在階梯上的「啤酒女孩（Uri-ko）」更是日本職棒的靈魂風景。她們背著重達15公斤的啤酒桶，帶著甜美笑容為球迷現倒生啤酒。看到喜歡的啤酒女孩經過，直接舉手示意即可，無酒精派的球迷也有茶類或可樂可以選擇。
東京巨蛋不只是球場，它所在的「東京巨蛋城（Tokyo Dome City）」是一個結合遊樂園、溫泉與購物的大型娛樂園區。
- 遊樂設施： 挑戰穿梭在商場與摩天輪之間的「雷霆海豚雲霄飛車」，或是搭乘全球首座無中心軸、能在車廂內唱KTV的「Big O摩天輪」。膽子大的人，千萬別錯過由知名大師監修的「怨靈座敷」鬼屋。
- 棒球殿堂博物館： 深入了解日本棒球歷史，是死忠球迷的必逛聖地。
- 主題商店血拚： 巨人隊官方旗艦店「BALL PARK STORE」能買齊所有棒球周邊；動漫迷則絕對會在「少年JUMP商店」裡買到失心瘋。園區內也有松本清藥妝店方便觀光客補貨。
- 古蹟巡禮： 如果想轉換心情，步行3分鐘即可抵達江戶時代遺留下來的「小石川後樂園」，為熱血的棒球之旅增添一抹古典氣息。