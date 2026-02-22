我是廣告 請繼續往下閱讀

▲東京巨蛋屋頂是充氣式設備。（圖／記者葉政勳攝）

比較項目 台北大巨蛋 東京巨蛋 竣工年份 2023年 1988年 棒球賽最大容量 約40000席 約43500席 演唱會最大容量 約58000人 約55000人 天花板高度 約73.5公尺（亞洲最高） 約56.2公尺 屋頂結構 鋼結構與膜材（固定結構） 空氣支撐膜結構 觀眾席顏色 灰白色（空間感佳） 白色（部分區域有遮擋） 特點優勢 硬體新穎、舒適度極高 屋頂透明感佳、營運經驗豐富

▲東京巨蛋內野與外野應援區壁壘分明，球迷手持毛巾與應援道具齊聲吶喊。（圖／記者葉政勳攝）

▲2026WBC經典賽東京巨蛋全區座位圖。（圖／東京巨蛋官網）

▲東京巨蛋內場邊穿梭服務的「啤酒女孩」，構成日本棒球文化最具代表性的觀賽風景。東京巨蛋啤酒妹Mizukiさん，提到自己販賣一天最多可以到296杯左右。（圖／NOWnews資料照）

▲民營的東京巨蛋城有多項遊樂園設施。（圖／台中市政府提供）

對於許多台灣棒球迷來說，踏進日本東京巨蛋不僅僅是看一場棒球比賽，更是一趟如同朝聖般的圓夢之旅。這座位於東京都文京區的白色穹頂建築，不僅是日本職棒讀賣巨人的主場，更是歷屆世界棒球經典賽（WBC）亞洲區賽事的最高殿堂。隨著2026年經典賽的腳步逼近，許多台灣球迷已經買好機票準備飛往東京。為了讓這趟旅程完美無瑕，《NOWnews今日新聞》特別為讀者整理這份結合觀賽與遊樂的「一日球迷」完全實戰手冊。東京巨蛋因為其巨大的蛋形屋頂，擁有一個可愛的暱稱叫做「BIG EGG」。它從1988年開幕至今，一直是日本體育與娛樂界的指標聖地。它的前身是傳奇的「後樂園球場」，也就是當年王貞治打出全壘打世界紀錄的地方。東京巨蛋的落成，象徵日本正式邁入室內巨蛋時代。最神奇的是，這座占地約46755平方公尺、地上6層與地下2層的龐然大物，其屋頂是靠「空氣」撐起來的！這座空氣支撐膜結構的場館，只要讓館內氣壓比外部高0.3%，就能撐起重達400公噸的雙層玻璃纖維膜屋頂。這也是為什麼進出場館時，有些敏感的人會感受到類似搭飛機的耳壓變化。當場內球迷嗨到最高點時，巨大的歡呼聲甚至會讓外部感受到屋頂微微震動！許多球迷好奇，這座經典的東京巨蛋與我們新落成的台北大巨蛋相比，究竟有何差異？東京巨蛋的無敵優勢之一就是交通極度便利。無論您從東京的哪個角落出發，都有順路的地鐵站可以直達：大型賽事結束時，這四個車站會瞬間被人潮塞爆。建議出發前務必先將Suica或Pasmo等電子票證儲值滿額，省去排隊買票的時間。或者，您可以選擇在賽後到周邊餐廳吃個宵夜，錯開離場高峰。走進東京巨蛋的第一步，就是買對座位。日本球場的主客場壁壘分明，以讀賣巨人例行賽為例，一壘側是主場應援區，三壘側則是客隊應援區。若是觀看WBC國家隊賽事，購票前務必先查明台灣隊被分配在哪一側的休息區。想安靜看球請買「內野指定席」；想跟著應援團瘋狂甩毛巾吶喊，請鎖定「外野席」。為了維護賽事安全，東京巨蛋嚴格禁止攜帶寶特瓶與鐵鋁罐飲料入場，且多數入口已不再提供紙杯換裝服務，建議進場後再購買飲品。此外，最大的變革是「全面無現金化」。場內無論是買便當還是周邊紀念品，全都不收實體紙鈔，請務必準備好信用卡或交通電子票證。來到東京巨蛋，絕對不能錯過「選手便當」。每個明星球員都會參與設計專屬口味的便當，菜色融入家鄉味，包裝印有球員肖像，是極具紀念價值的必吃美食。 此外，穿梭在階梯上的「啤酒女孩（Uri-ko）」更是日本職棒的靈魂風景。她們背著重達15公斤的啤酒桶，帶著甜美笑容為球迷現倒生啤酒。看到喜歡的啤酒女孩經過，直接舉手示意即可，無酒精派的球迷也有茶類或可樂可以選擇。東京巨蛋不只是球場，它所在的「東京巨蛋城（Tokyo Dome City）」是一個結合遊樂園、溫泉與購物的大型娛樂園區。無論您是熱血死忠球迷，還是只想體驗氣氛的一日粉絲，東京巨蛋城都能一站式滿足您的所有願望。2026年的春天，讓我們一起前進東京，為台灣英雄們大聲應援！