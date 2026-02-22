根據《體育報知》報導，劍指經典賽連霸的日本武士隊繼西武獅平良海馬、阪神虎石井大智相繼因傷退出後，原本預計扛起牛棚重任的聖地牙哥教士隊左投松井裕樹，今（22）日因左腿鼠蹊部緊繃，正式向國家隊提出辭退的想法。日本隊牛棚戰力折損三人後，傳出中日龍強投新秀金丸夢斗成為最有力的替補人選。
首場實戰投21球即傷退 松井裕樹無緣三度征戰WBC
松井裕樹原定將成為日本隊史上首位連三屆參加經典賽的元老級球員，不料在教士隊春訓期間發生變故。他在美國時間20日的首場實戰登板中，僅投了21球便感到左腿鼠蹊部（不適，隨即主動退場。
教士隊總教練希爾特（Mike Shildt）在評估後坦言，雷納德想以健康的狀態參加經典賽「恐怕很難」。松井本人在經過醫療診斷與深思後，最終決定以大聯盟球季為重，無奈向日本隊總教練井端弘和傳達退出的意願。對於正期待透過松井的經驗帶領大勢等年輕救援陣容的日本隊來說，這無疑是一記重擊。
牛棚離隊潮爆發！平良、石井後第三人退隊
日本武士隊目前正陷入嚴重的「牛棚荒」。在宮崎集訓展開前，主力中繼平良海馬與石井大智已先後因傷退出，如今松井裕樹的離隊，讓原本設定的勝利方程式幾乎全面瓦解。對於志在連霸的井端監督而言，如何在不到一個月的時間內重組牛棚防線，已成為目前的頭號難題。
新世代神左金丸夢斗救火？井端監督高度評價成關鍵
針對遺留的空缺，《體育報知》報導指出，目前中日龍的年輕左投金丸夢斗呼聲最高。現年23歲的金丸早已名列經典賽預備名單，隨時可以緊急合流日本隊。事實上，井端監督對金丸的評價極高，早在2024年就曾徵召他參加對戰歐洲聯隊的強化賽，去年11月與韓國隊的交流賽中，金丸也已熟悉電子暗號發射器（PitchCom）與投球計時器（Pitch Clock）等國際賽新規，被視為能無縫接軌的最佳人選。
