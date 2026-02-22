我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今（22）日宣布一項懲處，明尼蘇達灰狼隊的明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）因在例行賽累計達到7分惡意犯規積分，將被處以「停薪禁賽一場」。這不僅是戈貝爾本賽季第二次因為惡犯積分觸發禁賽，更讓灰狼在爭奪西區排名的關鍵時刻，面臨內線防線崩塌的危機。根據NBA薪資專家Bobby Marks的精算，這場禁賽將讓戈貝爾損失高達20萬1149美元（約新台幣634萬元） 的薪水。事件起源於昨日灰狼與獨行俠的激戰。戈貝爾在第二節末段的一次籃下卡位中，揮手擊中巴格利（Marvin Bagley III）頭部，隨後雙方爆發口角各領一次技術犯規。經裁判重播檢視後，戈貝爾的動作被升級為一級惡意犯規。諷刺的是，戈貝爾在那場比賽其實繳出了本季代表作，單場22分、17籃板、3阻攻且命中率高達8成。然而，這記一級惡犯讓他原有的6分積分跳升至7分，觸發了聯盟自動禁賽機制，讓他無緣出戰明日對陣費城76人的比賽。這已是戈貝爾本季第二次領到禁賽罰單。早在今年1月13日，他就曾因累計積分遭到禁賽。根據NBA薪資專家Bobby Marks的精算，這場禁賽將讓戈貝爾損失高達20萬1149美元（約新台幣634萬元） 的薪水。加上前一次禁賽，他在本賽季僅因犯規積分就已損失超過40萬美元。戈貝爾在賽後對此表達強烈不滿，怒轟裁判的吹判太針對他：「對我的吹罰太重了，對手常有的危險動作他們卻不吹。」目前戰績35勝22敗、排名西區前段班的灰狼，即將迎來關鍵的主場6連戰。因此失去場均11.2分、11.3籃板及1.6阻攻的內線核心，無疑是沉重打擊。更危險的是，根據NBA規則，當球員積分超過7分後，未來每領到一次惡意犯規，無論一級或二級，禁賽場次將直接翻倍為「自動禁賽兩場」。在例行賽剩餘的25場比賽中，戈貝爾必須極度克制自己的動作，否則任何一次籃下激烈的肢體衝突，都可能讓他與球隊付出更慘痛的代價。