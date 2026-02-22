金州勇士隊為了在 2025-26 賽季末段扭轉頹勢，正經歷劇烈的戰術調整。總教練科爾（Steve Kerr）在21日接受電台專訪時透露，隨著明星賽後新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的加入，以及當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣，老將格林（Draymond Green）的角色已發生顯著變化。科爾坦言，格林在關鍵時刻可能不再是場上的必然人選。

決勝時刻不再是核心？科爾曝關鍵考量

科爾在節目中提到，雖然尚未考慮讓格林從板凳出發，但他的場上定位確實有所不同。科爾表示，教練團深知格林的進攻價值需與柯瑞連動才能最大化，因此在柯瑞缺陣期間，格林的表現受到波及，上場時間也隨之縮減。

「當柯瑞不在場時，大家這幾周應該也看到了，我們可能不會派格林上場關門（Close the game）。」科爾指出，球隊在決勝階段可能會選擇霍福德（Al Horford）或是波爾辛吉斯，甚至是兩人同時上場。

▲科爾指出，球隊在決勝階段可能會選擇霍福德（Al Horford）或是波爾辛吉斯。（圖／美聯社／達志影像）
格林展現大器　明白球隊現在的處境

針對角色的弱化，科爾強調他已經與格林進行過深入溝通，而這位 14 年功勳老將展現了令人敬佩的職業態度。格林告訴科爾：「我明白，如果你不讓我收尾比賽，我沒問題。這是球隊現在的處境，也是我的現狀。我會隨時做好準備。」

科爾對此大加讚賞，認為格林的處理方式「不可思議地好」，展現了為了球隊奪冠大標而犧牲自我的團隊精神。

數據下滑顯隱憂　波爾辛吉斯加盟後的化學反應

在柯瑞連續缺席的6場比賽中，格林的表現陷入低潮。他場均僅貢獻8.5分，投籃命中率與三分命中率分別下滑至36.2% 與31.4%，在場上的正負值平均為-11.2。在周五對陣塞爾提克的比賽中，格林僅出賽18分鐘，這是波爾辛吉斯加盟勇士後的首秀，也印證了球隊禁區配置的變革。

儘管陣容變動劇烈，科爾仍強調目前的首要任務是維持穩定性。隨著波爾辛吉斯的融入與柯瑞即將在未來一週內重新評估傷情，勇士隊正積極在激烈的西區競爭中尋求最佳平衡，以期在季後賽再次發起衝擊。

消息來源：NBC

