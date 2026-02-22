美國職棒小聯盟春訓熱身賽正式展開，台灣旅美雙星林維恩與莊陳仲敖也迎來了今年的初次登板。兩人今日表現雖然各有亮點，但也都在首場實戰中感受到美職強悍的火力競爭：林維恩單場飆出三振展現壓制潛力，卻也被敲出3支安打；而莊陳仲敖則在1.1局的投球中遭到對手長打狙擊後，立馬連抓出局數回穩。

莊陳仲敖1.1局挨轟　感受春訓震撼教育

被列入40人名單內的旅美好手莊陳仲敖今日迎來本季初登板。他在1局下兩出局後接替先發投手，僅用3球就抓下出局數；不料2局下因一顆紅中變速球，遭白襪隊鮑德溫（Brooks Baldwin）轟出飛行距離達402英尺的大號陽春砲。雖然挨轟失分，但莊陳仲敖隨即展現心理素質，連續解決前大物凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）與明星金手套班尼泰迪（Andrew Benintendi）等強敵。此役他投1.1局用18球，最快球速達94.3英哩（約151.7公里），防禦率暫為6.75。

林維恩飆K展現潛力　被敲3安成調整課題

被外界寄予厚望的左投林維恩，今日同樣迎來春訓首戰，於3局下接替投球。他一上場雖被瓦加斯（Miguel Vargas）敲安，但隨即飆出95.1英哩（約153公里）火球，三振掉白襪游擊新星蒙哥馬利（Colson Montgomery）。雖然隨後因連續安打掉2分，但林維恩迅速回穩連抓兩出局結束任務。總計他1局投球用28球中有16顆好球，挨3支安打失2分責失，防禦率18.00，在壘上有人的危機處理將成為他後續春訓的課題。不過其出色的球速與三振能力，仍舊相當值得期待。

旅美雙星蓄勢待發　期待經典賽大展身手

雖然首場比賽數據不盡完美，但春訓首戰的主要目的在於熱身與找回比賽感覺。隨著春訓進度推進，林維恩的壓制力與莊陳仲敖的經驗調整，預計將會逐漸進入佳績。台灣球迷也期待這兩位好手能在今年球季更上一層樓，向更高殿堂邁進，也期待同為本屆經典賽國手的兩人能盡快調整好狀態，為接下來的經典賽繳出好成績。

