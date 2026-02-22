我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）本賽季的「擺爛」問題愈演愈烈，部分球隊為了爭奪選秀狀元籤，不惜以各式各樣的傷病為由讓主力休戰，甚至在第四節關鍵時刻冰封先發球員，引發外界一致撻伐。對此，NBA傳奇球星、現任球評巴克利（Charles Barkley）近日公開提出三項激進的制度改革，直指核心要害，希望能真正改正這波亂象。巴克利認為，目前最不公平的現象在於球迷支付了全額票價，卻被迫觀賞球隊「故意輸球」的比賽。因此他提議：「我一直建議要立一條規則：如果球隊勝率低於50%，就不准調漲票價。事實上，我認為這應該延伸到所有的職業運動。」他舉例，像是猶他爵士的球迷買了票，卻不確定能否看到核心馬卡南（Lauri Markkanen）上場；布魯克林籃網即使戰績墊底，卻因地處紐約精華區而收取高昂門票。巴克利認為，唯有讓老闆感到經濟壓力，才能有效遏止擺爛。目前的選秀樂透系統中，戰績越差的球隊擁有越多的籤，抽中狀元的機率也就越高，這被視為擺爛的動力源頭。目前沙加緬度國王、印第安那溜馬與籃網正處於這場「搶狀元大戰」最有利的位置。巴克利提出大膽構想：「所有沒進季後賽的球隊，機率應該一律平等。每一隊都只能拿一顆乒乓球，不要給墊底隊伍更多球。過去25年，戰績最爛的球隊只有兩次拿到狀元籤，乾脆讓大家機會平等。」這項調整將徹底消除球隊為了追求更高機率而故意輸球的誘因。最後，巴克利針對複雜的選秀籤交易提出了批評。目前球隊在交易選秀籤時，常會加上「前三順位保護」或「前七順位保護」等條款，讓球隊在戰績崩盤時仍有機會保住首輪籤。巴克利直言這是在操控規則：「如果你交易了選秀籤，那就是沒了！不應該讓你操控什麼前幾順位保護，那太虛偽了。」他認為一旦取消保護制度，球隊在交易時會更加謹慎，也能防止球隊在賽季末段為了「保住籤位」而刻意輸球。