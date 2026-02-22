我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA鳳凰城太陽今（22)日在主場與奧蘭多魔術展開激戰，兩隊殺入二度延長賽(2OT)才分出勝負。這記準絕殺幫助太陽隊以113：110驚險擊敗魔術隊，不僅成功守住主場勝利，也終結了球隊自NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星賽前開始的二連敗。格林此役出賽37分鐘，雖然整場比賽26投僅6中，三分球更是11投僅2中，手感顯得相當掙扎，但他依然貢獻了19分、5籃板、6助攻與1抄截。最關鍵的一記三分彈出現在二度延長賽最後關頭，當時魔術隊J.卡特（Jalen Carter）剛投進追平三分球，僅留下1.1秒給太陽隊，格林隨即接球轉身出手空心入網。對於季初因腿筋傷勢缺席了前43場比賽中41場的格林來說，這場勝利無疑是注入一劑強心針，他自1月底回歸後逐漸找回節奏，對於缺乏進攻點的太陽隊而言，格林回歸後展現的侵略性就像是季中交易獲得的強援。除了格林的絕殺演出，先前因右腳踝扭傷缺席4場比賽的G.艾倫（Grayson Allen）此役傷癒復出即展現高效得分能力。艾倫全場攻下27分為全隊最高，且太陽隊在一度延長賽中所有的7分得分全部由他一人包辦。此外，C.吉萊斯皮（Collin Gillespie）也挹注了19分。反觀魔術隊方面，D.貝恩（Desmond Bane）展現極高效率，18投12中砍下34分，可惜在一度延長賽開打不到1分鐘就領到第6次犯規畢業下場。P.班切羅（Paolo Banchero）則繳出26分、14籃板的優異數據，但仍無法阻止魔術隊近期4勝1敗的氣勢遭到中斷。雖然贏得比賽，但太陽隊的傷兵問題依然令人擔憂。看板球星D.布克（Devin Booker）因右髖部拉傷預計至少缺席一週，前鋒D.布魯克斯（Dillon Brooks）今日僅上場7分鐘就因左手受傷退賽。更雪上加霜的是，從替補席貢獻17分的J.古德溫（Jordan Goodwin）在第4節也因腿部受傷一瘸一拐地離場。魔術隊方面，先發後衛J.薩格斯（Jalen Suggs）也因背部痙攣無法出賽。在主力球員接連掛彩的情況下，太陽隊靠著O.伊格達羅（Oso Ighodaro）貢獻11分、12籃板的雙十演出撐住內線，才在兵荒馬亂中驚險搶下這場勝利。