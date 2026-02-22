我是廣告 請繼續往下閱讀

根據財經網站統計，截至2026年2月，哈登淨資產約1.65億美元，折合新台幣約52.8億元。這筆財富來自長年高額合約與龐大代言收入。

▲哈登與Adidas簽下13年2億美元合約(約新台幣64億元)，成為品牌門面球星。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

球星哈登（James Harden）迎來第16NBA美國職籃（National Basketball Association）個賽季，依舊維持高檔輸出。哈登原先與洛杉磯快艇隊（Los Angeles Clippers）簽下2年8,150萬美元合約，其中5,250萬美元為保障薪資。2025至26賽季轉戰騎士後，他本季薪資為3,918萬2,693美元，約新台幣12.5億元；2026至27賽季握有4,231萬7,307美元球員選項，約新台幣13.5億元。自2009年以選秀第3順位加入奧克拉荷馬雷霆隊（Oklahoma City Thunder）以來，哈登生涯累積合約收入達4億1,140萬6,674美元(約新台幣131.6億元)，為聯盟歷史高收入球星之一。他在休士頓火箭隊（Houston Rockets）迎來巔峰，2018年榮獲年度最有價值球員，並三度奪下得分王。其後效力布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）、費城76人隊（Philadelphia 76ers）、洛杉磯快艇隊，如今成為騎士第六支NBA球隊。雖然季後賽表現屢遭質疑，但哈登的例行賽穩定輸出與組織能力，仍讓他成為各隊爭冠拼圖的重要一環。2015年，哈登與Adidas簽下13年2億美元合約(約新台幣64億元)，成為品牌門面球星。2025年初推出HardenVol.9「CyberMetallic」版本，再度帶動話題。除Adidas外，他亦與Beats、BodyArmor、StateFarm等品牌合作，整體代言收入每年約4,500萬美元(約新台幣14.4億元)。場外生活同樣奢華。哈登在休士頓擁有價值1,000萬美元豪宅，約新台幣3.2億元，占地3.5英畝，設有健身房、酒窖、戶外廚房與泳池。座駕包括勞斯萊斯Wraith、賓利Bentayga、RangeRoverAutobiography與Mercedes-BenzS-Class等。36歲的哈登仍在尋求總冠軍榮耀。財富與數據早已站上巔峰，如今加盟騎士的決定，象徵他將把生涯最後階段投注於衝擊總冠軍，而非僅僅堆疊數字。