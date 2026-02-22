亞利桑那響尾蛇隊台灣左投林昱珉，今日於春訓熱身賽迎來年度首度實戰。林昱珉展現農場頂級新秀實力，雖在登板首局遭遇亂流掉分，但隨即在下一局演出三上三下回穩。在1.2局的短局數投球中送出2次三振，最快球速來到93.2英哩（約149.9公里）

遭遇亂流後迅速修正　三上三下展現壓制力

林昱珉今日於4局上首度接替登板，在抓下首名出局數後遭遇挑戰，先投出保送，接著又被洛磯隊2024年探花大物康登（Charlie Condon）擊出平飛安打。雖然林昱珉隨即投出三振，但仍遭下一棒揮出二壘安打失掉2分，隨後暫時下場休息。

5局上林昱珉重新回到投手丘，這次他狀態明顯回穩，不僅再度飆出三振，更乾淨利落地連抓2個出局數，演出精彩的三上三下。這種在短時間內修正錯誤並回穩的表現，展現出他應對大聯盟層級賽事的心理素質。

首戰1.2局2K　三振能力受矚目

總計林昱珉此役共投1.2局，用球數34球中包含20顆好球。雖然數據上被敲出2支安打、投出2次保送，失掉2分責失，導致單場防禦率暫為10.80，但其最快球速已能穩定維持在150公里邊緣，且兩次三振皆展現出不錯的球質與引誘性。

備戰WBC關鍵戰力　狀態逐步銜接國際賽

作為本屆經典賽（WBC）台灣隊核心先發人選，林昱珉今日在春訓首戰的實戰數據，反映出其球威已具備一定水平。隨著春訓進度推進，如何降低保送率並提升對決大物打者的穩定度，將是他爭取大聯盟開季以及代表國家隊出戰前的調整重點。

