▲宮澤冰魚（如圖）原本將在台日合作的新片中有種要角色，還有機會與許光漢標系，現在確定停拍。（圖／天馬行空提供）

▲許光漢退伍後馬上有一堆邀約，當紅身價完全不受影響。（圖／記者嚴俊強攝影）

台灣男神許光漢的國際合作計畫橫生波折，原本要和《AV帝王》、《百元之戀》名導武正晴一起攜手新片《Clinch》（暫譯：《纏鬥》），片中還有星二代男演員宮澤冰魚，然而片子卻在近期喊卡。日本《週刊新潮》稱該片原先預計在台灣與日本取景，但因中日關係惡化，台灣這邊不想因為和日本合作破壞中國市場，對此台灣製作方表示是對於劇本不滿意，要求日方修改，而沒達到期望，非關政治。許光漢自從以《想見你》紅到韓國、《青春18x2 通往有你的旅程》開啟和日本影人合作的緣分後，參與國際合製影片的機會就接連不斷，以拳擊為主題的《纏鬥》本來撮合他跟宮澤冰魚一起演出，由武正晴執導，他之前也為了準備角色，曾數度被發現在日本出現，但現在片子被日媒報導因政治情勢的演變而喊停，台灣製作公司則解釋，是對於劇本不夠滿意，和中日之間的關係對立影響沒有關聯。《週刊新潮》報導中指《纏鬥》成了中日關係惡化的犧牲品，台灣團隊有顧慮，怕與日本密切合作，將引來中國的關注和壓力，所以才不想因為與日本的攜手而被中國盯上，可是台灣製作方已經澄清是劇本方面的問題，推翻了政治干擾的說法。去年8月許光漢退伍，除了早先拍畢的《他年她日》在華人區上映，以及相關的宣傳活動外，他很快就投入新劇《詐欺者》的拍攝，而和日本合作的電影《纏鬥》最終無緣落實，他與宮澤冰魚沒能同片飆戲，影迷雖覺得可惜，但劇本無法讓他的經紀公司與台灣製作團隊滿意，導致片子胎死腹中，也不會讓人太過意外。宮澤冰魚2024年初宣告和合演NHK晨間劇《沖繩料理店》的黑島結菜已有小孩，兩人目前還是沒有補辦婚禮，但因為宮澤冰魚新片停拍、黑島結菜又已經進入新戲劇組，日本媒體預測他可能暫時會先回歸家庭照顧小孩。