NBA洛杉磯湖人作為全世界最具人氣的職業籃球隊，近日傳出將於明年2026-2027年球季調漲門票，引發球迷熱議，甚至有購入季票的球迷向《ESPN》爆料，表示他購買的上層座位今年價格為6192美元（約合新台幣20萬），下季將上漲至9035美元（約合新台幣28萬），等於一口氣調漲46%，同時，湖人也連續多年蟬聯NBA最貴門票第一名，且本季入座率仍高居聯盟第一，顯見其人氣與一線城市洛杉磯的驚人消費力。湖人公關部門前段時間透露，下季將調整進場門票，包含網路系統的單場購票、以及季票都將迎來調整。NBA球評培瑞茲（Rob Perez）還公開細節調整，如果球迷付款時沒有選擇一次付清，湖人還會額外收取約3%的金流手續費。有球迷就向《ESPN》透露，他是上層座位季票持有者，2024-25球季該座位價格為5494美元（約合新台幣17萬），今年漲幅12.7%，來到6192美元（約合新台幣20萬），而就他近期收到的信件，明年2026-2027年將調漲至9035美元（約合新台幣28萬），一口氣漲幅46%。儘管湖人門票又漲價，但根據外媒統計，湖人主場加密貨幣網體育館，本季依舊是NBA票房冠軍，前26場平均進場人數是18877人，入座率高達99.8%，當地球迷支持、加上洛杉磯強大消費力，讓湖人球團在收取最貴門票情況下，仍有底氣調漲售價。相比湖人在美西第一大城受到歡迎，每年有數十萬國外觀光客湧進球場看球，NBA某些球隊的處境卻大相逕庭，例如紐澳良鵜鶘主場冰沙國王中心，儘管位於路易斯安那州紐奧良市區，但地處小市場，加上球隊戰績長年不振，門票持續探底，去年迎戰達拉斯獨行俠比賽，賽前售票網站甚至開出1美元觀賽體驗，比場館隔壁停車場1小時2美元還低。