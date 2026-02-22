農曆年期間，許多人都會去買刮刮樂試手氣，而明（23）日就要正式開工了，《NOWNEWS今日新聞》也盤點藝人中獎秘訣，大家收假前試試手氣，看能不能幸運中獎。毛弟邱宇辰用自己生日號碼「10」，買2張狂中6000、直接中1萬的魏如萱、炎亞綸、幾乎每刮必中的八三夭鍵盤手小橘。而2000元的刮刮樂有100萬及2000萬的獎項，讀者們也一起來沾沾喜氣，力拼收假前賺一桶金！
毛弟不受王子影響 刮刮樂選1號碼展好手氣
毛弟邱宇辰雖然疑似被哥哥王子緋聞牽連，多個演唱會陸續喊卡，但這也沒擋住他刮刮樂的好運，在大年初四買刮刮樂試手氣，直接選了自己生日日期的幸運數字10，沒想到兩張2000元刮刮樂都中獎，一張中5000元，另一張中1000元，相當幸運，選號秘訣火速引發眾人熱議。
魏如萱愛情事業兩得意 驚喜刮中1萬元
魏如萱近期可以說是愛情事業兩得意，不只認愛小21歲男友Ian，巡演也吸引大批粉絲朝聖。而趁著農曆年期間，她與妹妹魏如昀返鄉探望長輩，還順手買了2000元刮刮樂，事後興奮地在粉專發文：「各位觀眾，我刮中了一萬元！」看來魏如萱的好運在刮刮樂也有效，讓她直呼自己是「超幸運體質」。
炎亞綸只刮QR code 竟超好運喜中1萬元
炎亞綸也趁農曆年拚手氣，買了張2000元刮刮樂，不過他只刮開QR code，就掃碼對獎，竟也中了1萬元，好運爆棚讓眾人看了超羨慕，不少人狂問他買幾號，還有人笑虧：「果然財神爺都喜歡帥的」。
八三夭小橘曝光中獎秘訣 竟是跟另一半吵架
八三夭日前主持Hit Fm馬年初一特別節目，透露鍵盤手小橘手氣很好，買刮刮樂都會中獎，小橘也不吝嗇分享中獎秘訣，竟自爆過去都是跟另一半吵架後去買刮刮樂，直呼中獎率真的會提高，還笑喊：「情場失意，賭場得意」，讓其他成員傻眼直呼：「這樣分享出去，大過年如果很多人吵架，不是自找麻煩」，讓大家笑翻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
毛弟邱宇辰雖然疑似被哥哥王子緋聞牽連，多個演唱會陸續喊卡，但這也沒擋住他刮刮樂的好運，在大年初四買刮刮樂試手氣，直接選了自己生日日期的幸運數字10，沒想到兩張2000元刮刮樂都中獎，一張中5000元，另一張中1000元，相當幸運，選號秘訣火速引發眾人熱議。
魏如萱近期可以說是愛情事業兩得意，不只認愛小21歲男友Ian，巡演也吸引大批粉絲朝聖。而趁著農曆年期間，她與妹妹魏如昀返鄉探望長輩，還順手買了2000元刮刮樂，事後興奮地在粉專發文：「各位觀眾，我刮中了一萬元！」看來魏如萱的好運在刮刮樂也有效，讓她直呼自己是「超幸運體質」。
炎亞綸也趁農曆年拚手氣，買了張2000元刮刮樂，不過他只刮開QR code，就掃碼對獎，竟也中了1萬元，好運爆棚讓眾人看了超羨慕，不少人狂問他買幾號，還有人笑虧：「果然財神爺都喜歡帥的」。
八三夭日前主持Hit Fm馬年初一特別節目，透露鍵盤手小橘手氣很好，買刮刮樂都會中獎，小橘也不吝嗇分享中獎秘訣，竟自爆過去都是跟另一半吵架後去買刮刮樂，直呼中獎率真的會提高，還笑喊：「情場失意，賭場得意」，讓其他成員傻眼直呼：「這樣分享出去，大過年如果很多人吵架，不是自找麻煩」，讓大家笑翻。