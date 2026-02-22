我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於洛杉磯道奇隊的南韓籍內野手金慧成，在今（22）日對陣天使隊的春訓開幕戰中大放異彩。擔任先發第6棒二壘手的他，首場實戰便繳出3打數2安打、狂灌3分打點的高效率表現，不僅爭奪道奇主戰二壘手的競爭力，也為3月即將代表南韓出征的世界棒球經典賽（WBC）打出開門紅。金慧成今日首打席就面臨滿壘大關，他冷靜鎖定對手先發投手索里亞諾（José Soriano）的內角速球，精準掃成左外野平飛安打，一棒送回兩名隊友，幫助道奇先開紀錄。有趣的是，金慧成在該打席中擊出一記強勁的界外球，差點打中在三壘待命的大谷翔平，大谷驚險閃過後還一度搞笑「怒瞪」金慧成。2局下半，金慧成手感依舊火燙，在1人出局一、三壘有人的情況下，再度擊出中外野方向的適時安打，連續兩打席建功，單場豪取3分打點。由於道奇內野大將艾德曼（Tommy Edman）與工具人赫南德茲（Kiké Hernández）分別因傷動刀，復健進度稍慢，道奇二壘位置目前仍處於競爭的狀態。金慧成去年旅美第一個賽季從小聯盟3A開季，雖在中後半段站穩大聯盟，還打出3成打擊率卻始終被傷勢困擾，今年捲土重來有備而行。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後給予高度評價：「金慧成現在看起來比去年冷靜許多。他在揮棒上下了功夫，對於低角度選球的判斷也更成熟，隊友們都很喜歡他。」金慧成則謙虛表示，休賽季花費大量時間進行下半身力量訓練，很高興能在首場實戰看到成果。在比賽中接受《SportsNet LA》場邊採訪時，金慧成談到即將到來的經典賽，難掩興奮地表示：「能代表國家參賽是至高無上的榮耀，我很期待這次挑戰，希望能帶領球隊提升到更高的層級。」除了球場表現，金慧成「透亮的皮膚」意外成為美國媒體關注的焦點。《SportsNet LA》記者華生（Kirsten Watson）在採訪中幽默提到，許多球迷對金慧成的護膚秘訣非常感興趣。金慧成笑著承認，身為韓國人對「K-Beauty」確實很有研究。他自爆早晨會進行5道護膚程序，晚上更是增加到6道，並給洛杉磯球迷建議：「洛杉磯天氣非常乾燥，隨時補充水分是維持肌膚穩定的關鍵。」