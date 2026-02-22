為了備戰3月即將開打的世界棒球經典賽（WBC），日本武士代表隊今日於宮崎集訓基地迎來首場對外實戰練習賽。面對強敵福岡軟銀鷹，日本隊展現恐怖的打擊深度，全場狂掃16支安打，最終在7局因雨提前結束，終場日本隊以13：3輕取軟銀，順利拿下春訓首勝。

佐藤輝明扛四棒發威　森下翔太兩分砲助威

此役日本隊由去年中央聯盟MVP佐藤輝明擔綱當家四棒，他不僅首局就敲出追平打點安打，全場更繳出3安打、5 打點的瘋狂表現，強勢鎖定先發席位。

緊隨其後的五棒森下翔太同樣手感火燙，他在首局擊出超前比數的二壘安打後，5局下更直接轟出一發兩分砲，單場進帳4分打點。此外，開路先鋒近藤健介、游擊手源田壯亮也都有雙安演出，捕手坂本誠志郎則在第 3 局貢獻一發兩分全壘打，日本隊打線在前三局就灌進8分奠定勝基。

投手群輪番上陣　曾谷龍平先發兩局失二分

投手端部分，日本隊由歐力士左投曾谷龍平先發，他主投2局送出2次三振，雖然被敲出4支安打（包含笹川吉康的一發陽春砲）失2分，但球威仍獲得教練團肯定。

隨後接手的伊藤大海宮城大弥展現壓制力，各投2局皆無失分，其中宮城大弥更狂飆4次三振。最後則由糸川亮太負責，雖然失掉1分，但整體投手群仍順利完成測試任務。

備戰WBC氣勢如虹　軟銀下戰將推史都華對決

日本隊總教練井端弘和賽後表示，雖然比賽因大雨提前結束，但打線的串連速度超乎預期。日本隊將於明（23）日續戰軟銀，屆時軟銀預計派出洋投史都華（Carter Stewart Jr）先發，這也將是日本隊打者觀察美式投球節奏的最佳機會。

