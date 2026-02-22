我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕發文透露自己跑步到自由廣場，還到中正紀念堂1樓常設展廳看《自由花蕊》展覽與蔣公展。（圖／賈永婕的跑跳人生FB）

農曆年連休9天後，即將在明（23）日正式開工，今日迎來初五，賈永婕發文透露自己跑步到自由廣場，還到中正紀念堂1樓常設展廳看《自由花蕊》展覽，直呼一進場就開始唱蔣公紀念歌，諷刺表示「被洗腦洗得有多深」。而之後賈永婕走進蔣公常設展，遇到不少想合照的粉絲，不料一向敢言的她，竟直接說不要在這裡（蔣公展）拍，並帶他們去《自由花蕊》展覽，讓粉絲都愣住，賈永婕老公也忍不住直言「妳要是生早一點一定會被抓去槍斃」。賈永婕今日在FB發文，透露跑步到自由廣場，並去看展，「諷刺的是一進入廣場，我跟老公居然莫名的開始唱起總統蔣公紀念歌」，還從頭到尾的歌詞都記得，讓她直呼「到底被洗腦洗得有多深」。賈永婕到蔣公常設展後，表示「那種時代對照真是很強烈」。許多粉絲也在現場認出賈永婕，表示想合照，沒想到她竟說：「我們不要在這邊拍，我們去《自由花蕊》那邊拍」，讓粉絲一臉懵，賈永婕又補充：「你們還沒看對吧？不行不行，現在重點是這個」，拍完照還直接把人推進去看。賈永婕的行為，也讓一旁的老公看傻眼，直呼：「妳要是生早一點一定會被抓去槍斃」，但賈永婕霸氣回：「對，我就是那個明知會被槍斃還是會站出來的人」，讓老公當場瘋掉。一向敢言的賈永婕也在文末寫道，正義不是等到安全才出現，「而是有人願意在不安全的時候站出來」，認為可以在同一個廣場唱過去的歌、自由走進威權暴力的展覽，就是一個改變，「我就是相信正義之舉。我相信了解過去的台灣歷史，認同台灣我們會更團結」。賈永婕一直以來都勇於對各種議題發聲，雖然常常因此被罵翻，但她也從不退縮。日前她因坦承對「林宅血案」不了解而遭炎上，讓許多人建議她謹慎發言，甚至喊話她找公關團隊，但對此，賈永婕也誠實表示自己沒有公關團隊，甚至連小編都沒有，「因為我喜歡自己發文，我手寫我心」。賈永婕表示自己知道有些議題離遠一點比較安全。但這也是她不想要公關團隊的原因，「因為我愛自由」，雖然老公、小孩會狂阻止她發文，發完之後再狂罵她，不過她賈永婕也因此直呼「我是自由的」。賈永婕認為「寧可真實，也不要完美，也不要被包裝」。