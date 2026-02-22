我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於洛杉磯天使隊的34歲左投，今日正式抵達位於宮崎Sunmarine球場的日本武士隊集訓營。身穿代表國家榮譽的日本隊服，菊池在訓練場上展現活力，並在受訪時感性表示，這將是他職業生涯「第一次也是最後一次」參加經典賽，誓言要與隊友一同帶回世界冠軍，並藉此點燃日本孩童對棒球的熱愛。對於首度披上經典賽戰袍，菊池雄星受訪時顯得相當堅定。他坦言：「這絕對是第一次也是最後一次（參加WBC）。我想贏得世界冠軍，並和大家一起慶祝。」他進一步分享對團隊的看法，認為雖然整隊擁有「世界第一」的共同目標，但球員個人持有不同的動機也無妨，「每個人對於來到這裡都有自己的想法，想要給人留下深刻印象，或是為了其他目標而戰，這都沒問題。」這種開闊的心態展現出他在旅美多年後，帶回日本隊的成熟領袖氣質。談到參賽的最強動力，菊池雄星將目光投向了下一代。他表示，看著日本棒球運動人口逐年減少，他希望能重現上屆經典賽帶給日本社會的熱情。「我最大的動力，就是讓棒球再次成為孩子們熱愛並渴望成為職業選手的夢想。我希望通過成為世界第一，能讓更多的孩子產生這種想法。」當媒體問及實際穿上印有日本國旗的球衣有何感受時，這位經驗豐富的明星左投一度陷入沈思。他先是反問自己：「不僅僅是沉重感嗎？」隨後坦誠地表示：「嗯，就是這樣。這種感覺我無法用簡單的語言來表達。」菊池雄星的加入，無疑為志在衛冕奪冠的日本隊注入一劑強心針。這位旅美名將將在集訓期間持續調整狀態，力求以最佳水準帶領日本武士隊邁向連霸之路。